Pagini dramatizate din literatura lui Marin Sorescu – INVITAȚIILE THALIEI cu Alex Aciobăniței (31.08.2026)

Publicat de alexaciobanitei, 31 august 2026, 14:18



În fiecare seară de luni, în intervalul 21.03 – 22.00, muza Thalia vă invită pe scena noastră sonoră.

Marin Sorescu – un nume de prim rang al culturii noastre, o amprentă ilustră în literatură.

Textele lui Marin Sorescu sunt deosebit de ofertante pentru creatorii de teatru. În anul 1992, monologul de orientare existențialistă și neomodernistă ”Iona”, parte din trilogia dramatică ”Setea muntelui de sare” a fost adaptat radiofonic de Marina Spalas și încredințat regretatului regizor al Teatrului Național Radiofonic, Dan Puican (1933 – 1921).

”Iona” trebuia să aibă o interpretare de excepție iar alegerea regizorului Dan Puican a respectat într-un totul această obligație. La radio, ”Iona” a fost interpretat de George Constantin (1933 – 1994), una dintre vocile de aur al teatrului la microfon.

Astăzi, la ora 21.03, Alex Aciobăniţei – realizatorul emisiunii de teatru scurt INVITAŢIILE THALIEI – vă propune să ascultaţi, în interpretarea actorului George Constantin, parabola dramatică „Iona” de Marin Sorescu, o înregistrare Radio România din anul 1992.

/Autor articol promo: Alex Aciobăniței/