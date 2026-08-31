Importanța implicării sociale în prezent pentru protejarea și respectarea naturii. Mihai Diac (Codrii Iașilor) cu Radu Mititeanu, medic, avocat, activist implicat în Rețeaua pentru Natură Urbană, la ”Pulsul Zilei” – 31.08.2026.
Codrii Iașilor își revendică bisăptămânal lunea, de la ora 13:25, un binemeritat loc în atenția și conștiința noastră, a ascultătorilor Radio Iași care prețuim pădurea și rolul ei atât de important pentru viață, pentru sănătate, sub genericul ”Trăim mai bine descoperind natura de lângă oraș”.
Publicat de mihaipohoata, 31 august 2026, 11:55
Importanța incontestabilă a naturii pentru sănătatea mintală a omului, pentru care reprezintă o necesitate biologică.
Nevoia de feedback din partea societății pentru protejarea mediului natural înconjurător.
Necesitatea ieșirii oamenilor în natură pentru a conștientiza impactul benefic al acesteia pentru o bună sănătate și o viață normală.
Cum poate fi stimulată implicarea socială în prezent pentru protejarea și respectarea naturii?
Sunt subiectele aduse în atenția noastră de Mihai Diac, liderul asociației ”Codrii Iașilor”, în dialogul său cu Radu Mititeanu, medic, avocat și activist implicat în Rețeaua pentru Natură Urbană, astăzi, luni, 31 august 2026, în intervalul orar 13:25 – 13:45, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.
Surse: Radu Mititeanu, medic, avocat și activist; Mihai Diac, liderul asociației ”Codrii Iașilor”.