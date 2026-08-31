Importanța implicării sociale în prezent pentru protejarea și respectarea naturii. Mihai Diac (Codrii Iașilor) cu Radu Mititeanu, medic, avocat, activist implicat în Rețeaua pentru Natură Urbană, la ”Pulsul Zilei” – 31.08.2026.

#StareaEducației (INTERVIU) Planuri cadru alternative la Colegiul Tehnic ”Unirea” Pașcani din acest an școlar. Daniela Orășanu, directorul instituției: Va fi mai multă autonomie și învățare aplicată. La cele două clase pilot, orele vor avea 75 de minute, iar anul școlar va fi împărțit în trei module de câte zece săptămâni. Pentru cele două clase au existat aproximativ doi candidați pe loc.

La Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Pașcani, noul an școlar vine cu un experiment educațional care își propune să schimbe modul...