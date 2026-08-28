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(AUDIO) Dan Prisăcaru aduce la Iași o poveste despre libertatea sufletului: Între cătușe și iubire

Publicat de Andreea Drilea, 28 august 2026, 08:53


La Iași, în ziua de sâmbătă, 29 august 2026, începând cu ora 10, în Galeriile de Artă din incinta Casei Cărții, va fi lansată cartea ÎNTRE CĂTUȘE ȘI IUBIRE (proză), de Dan Prisăcaru. Volumul a văzut lumina tiparului – anul acesta – la Editura PIM din târgul Iașului.

Cartea este dedicată de către autor „memoriei soacrei, Maria Dănăilă, distinsă profesoară și aleasă ființă, născută pe meleagurile satului Suhuleț din comuna Tansa, județul Iași”. Prefața volumului este semnată de către scriitorul ieșean Emilian Marcu, cel care va prezenta volumul în ziua de sâmbătă (h 10, Casa Cărții).

Pentru a vă face o părere despre volumul de față, am invitat la dialog pe autor, cel care creionează, prin cuvânt, o imagine a acestuia. Dan Prisăcaru adresează și o invitație, pentru fiecare dintre Dumneavoastră, de a participa la prezentarea volumului din ziua de sâmbătă, 29 august 2026, h 10, din incinta Casei Cărții.

În programul activității culturale de sâmbătă, imediat după lansarea cărții, publicul prezent va asista la: susținerea prelegerii „Trei culori, o memorie, un singur cuvânt – Patria” de către scriitor Mimi Rotariu; recital muzical – chitară (Grupul vocal-instrumental „The Nieces” – Valentina Dumitrița Rotaru și Gabriela Rotaru); momente umoristice împreună cu Eugen-Paul Popa și Nicu Stancu; noutăți editoriale (prof. Elena Bostan-Delavicov); Din slovele scriitorilor noștri (poezii recitate și lecturi de texte de autor).

Moderatori ai acțiunii culturale vor fi scriitorii Ilie Serediuc și Mimi Rotariu.

Organizatori ai evenimentului: Liga Scriitorilor Filiala Iași Nord-Est în parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Filiala Iași, SEDCOM Libris Iași și UCP Filiala Iași, Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni.

Dan Prisăcaru a mai scris: Fotografii fără rame (Editura PIM, Iași, 2025), Cinematograful sufletului meu (PIM, Iași, 2025) și Parfumul tinereții (Editura PIM, Iași, 2026).

Referitor la cele prezentate, conchidem: „Cinci povestiri autobiografice care pornesc din copilăria trăită la Crivina și ajung la studenția din Iași, credință și compasiunea pentru animale. În povestirea centrală Un Paște la fini, o neînțelegere și niște cătușe adevărate deschid drumul către Cătălina și una dintre iubirile studenției. Durere și spectacol, părintele Veniamin și cățeaua Grijulia completează un volum despre libertate, prietenie și grija față de ceilalți” (Dan Prisăcaru).

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN

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