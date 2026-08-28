Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Luni vor fi dați în folosință încă 47 de kilometri din Autostrada Moldovei A7

Luni vor fi dați în folosință încă 47 de kilometri din Autostrada Moldovei A7

Luni vor fi dați în folosință încă 47 de kilometri din Autostrada Moldovei A7

Publicat de Andreea Drilea, 28 august 2026, 05:50

Luni vor fi dați în folosință încă 47 de kilometri din Autostrada Moldovei A7, respectiv tronsonul dintre Adjud și Bacău, a anunțat în această seară premierul interimar, Ilie Bolojan. Vor fi astfel deschiși circulației 242 de kilometri, adică 75% din Autostrada Moldovei.

Din București se vor putea parcurge 300 de kilometri continuu pe drum de mare viteză până după Bacău, pe A3 și A7. Lucrările de până acum au fost finanțate prin PNRR, iar ultimii 77 de kilometri dintre Bacău și Suceava, de la bugetul statului, a mai arătat premierul interimar.

Urmează extinderea autostrăzii A7 spre Suceava și Siret, până la granița cu Ucraina, precum și realizarea tronsonului A8, Pașcani-Iași-Ungheni, aceste două proiecte fiind prevăzute pentru finanțare printr-un alt program european, SAFE, a mai precizat premierul interimar, Ilie Bolojan.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ și intensificări ale vântului
Prim plan joi, 27 august 2026, 10:14

Cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ și intensificări ale vântului

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 27-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 27 august,...

Cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ și intensificări ale vântului
TUIASI finalizează investiția de 58,5 milioane de lei în Campusul „Tudor Vladimirescu”: trei cămine și sala de sport, modernizate la standarde europene
Prim plan joi, 27 august 2026, 09:18

TUIASI finalizează investiția de 58,5 milioane de lei în Campusul „Tudor Vladimirescu”: trei cămine și sala de sport, modernizate la standarde europene

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a finalizat reabilitarea și eficientizarea energetică a căminelor T9, T10 și T11,...

TUIASI finalizează investiția de 58,5 milioane de lei în Campusul „Tudor Vladimirescu”: trei cămine și sala de sport, modernizate la standarde europene
Suceava: O remorcă cu 700 de europaleţi a ars la Drăguşeni
Prim plan joi, 27 august 2026, 08:54

Suceava: O remorcă cu 700 de europaleţi a ars la Drăguşeni

O remorcă cu 700 de europaleţi a ars, joi dimineaţă, în localitatea Drăguşeni din judeţul Suceava, au anunţat reprezentanţii...

Suceava: O remorcă cu 700 de europaleţi a ars la Drăguşeni
Botoșani: De astăzi se deschid înscrierile pentru noile locuințe construite pe strada Pod de Piatră
Prim plan joi, 27 august 2026, 05:55

Botoșani: De astăzi se deschid înscrierile pentru noile locuințe construite pe strada Pod de Piatră

Primăria Botoșani începe, de joi, 27 august, colectarea solicitărilor pentru constituirea listei persoanelor interesate de repartizarea celor 64...

Botoșani: De astăzi se deschid înscrierile pentru noile locuințe construite pe strada Pod de Piatră
Prim plan joi, 27 august 2026, 05:46

Nicușor Dan: Partidele din fosta coaliție și-au asumat eșecul neadoptării legii salarizării

România va pierde 770 de milioane de euro din PNRR pentru că nu a reușit să facă reforma salarizării bugetarilor în termenul asumat. Cele...

Nicușor Dan: Partidele din fosta coaliție și-au asumat eșecul neadoptării legii salarizării
Prim plan miercuri, 26 august 2026, 16:05

Lazurca: Fiecare ţară NATO trebuie să contribuie la partea sa din sarcină

Fiecare ţară NATO trebuie să contribuie la partea sa din sarcina desemnată, iar România face ‘exact’ acest lucru, a transmis,...

Lazurca: Fiecare ţară NATO trebuie să contribuie la partea sa din sarcină
Prim plan miercuri, 26 august 2026, 15:33

Anchetă Recorder: Șeful SPP, Lucian Pahonțu, ar fi făcut parte din Trupele de Securitate ale lui Nicolae Ceaușescu

Șeful Serviciului de Protecţie şi Pază, generalul Lucian Pahonţu, ar fi făcut parte din Trupele de Securitate ale regimului Ceaușescu –...

Anchetă Recorder: Șeful SPP, Lucian Pahonțu, ar fi făcut parte din Trupele de Securitate ale lui Nicolae Ceaușescu
Prim plan miercuri, 26 august 2026, 11:38

(AUDIO) Consilierii județeni din Iași, în așteptarea clarificărilor de la ANI privind incompatibilitățile

Marea majoritate a proiectelor de hotărâre care trebuiau votate astăzi în ședința Consiliului Județean Iași au fost adoptate, aseară, în...

(AUDIO) Consilierii județeni din Iași, în așteptarea clarificărilor de la ANI privind incompatibilitățile