Luni vor fi dați în folosință încă 47 de kilometri din Autostrada Moldovei A7

Publicat de Andreea Drilea, 28 august 2026, 05:50

Luni vor fi dați în folosință încă 47 de kilometri din Autostrada Moldovei A7, respectiv tronsonul dintre Adjud și Bacău, a anunțat în această seară premierul interimar, Ilie Bolojan. Vor fi astfel deschiși circulației 242 de kilometri, adică 75% din Autostrada Moldovei.

Din București se vor putea parcurge 300 de kilometri continuu pe drum de mare viteză până după Bacău, pe A3 și A7. Lucrările de până acum au fost finanțate prin PNRR, iar ultimii 77 de kilometri dintre Bacău și Suceava, de la bugetul statului, a mai arătat premierul interimar.

Urmează extinderea autostrăzii A7 spre Suceava și Siret, până la granița cu Ucraina, precum și realizarea tronsonului A8, Pașcani-Iași-Ungheni, aceste două proiecte fiind prevăzute pentru finanțare printr-un alt program european, SAFE, a mai precizat premierul interimar, Ilie Bolojan.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro