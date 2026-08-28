Republica Moldova are liderii care „știu să o conducă în UE”

Publicat de Andreea Drilea, 28 august 2026, 05:45

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi seară, la Chișinău, că Republica Moldova va intra în curând în Uniunea Europeană, apreciind că țara vecină „are conducători care știu să o ducă acolo” și cetățeni care susțin acest obiectiv.

Într-un discurs susținut în fața mulțimii adunate în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, înaintea concertului festiv dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova, Nicușor Dan a subliniat că, în pofida dificultăților istorice, oamenii din Republica Moldova și-au păstrat cultura, tradițiile și identitatea.

Nicușor Dan: Mai este doar puțin până când Republica Moldova să intre acolo unde este locul, în Uniunea Europeană. Are conducători care știu să o ducă acolo și vă are pe voi cei care susțineți aceasta.

Potrivit Agerpres, președintele României a făcut referire și la Ucraina și la președintele Volodimir Zelenski, care a fost prezent pe scenă alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, subliniind importanța păstrării identității naționale.

Nicușor Dan: Domnul președinte Zelenski și poporul ucrainean dovedesc că atunci când există conștiință și când oamenii își apără identitatea, nimic nu le poate sta în cale.

Rador/FOTO presidency.ro