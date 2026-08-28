Botoșani: Comă de la un plasture – un copil de șase ani, în stare critică după o greșeală făcută de sora sa

Publicat de Andreea Drilea, 28 august 2026, 06:37

Un copil de numai șase ani a ajuns în comă, după ce sora sa, în vârstă de aproximativ zece ani, a încercat să îl trateze pentru o zgârietură.

Incidentul s-a petrecut în cursul nopții de miercuri spre joi, iar echipajul SMURD de Terapie Intensivă Mobilă a fost solicitat de urgență la domiciliul familiei.

Salvatorii l-au găsit pe băiețel inconștient, fără reacție la stimuli, cu respirația aproape oprită și cu tegumentele învinețite. Copilul avea și febră, iar starea sa era extrem de gravă.

Medicii au descoperit cauza abia după ce au examinat copilul. Pe coapsă, peste o rană superficială, fuseseră aplicați 4 plasturi cu analgezice puternice, destinat tratamentului durerilor severe. Acestia au fost aplicați de sora băiatului, care a vrut să-și ajute frățiorul.

Gestul ei a dus la o supradoză severă și la afectarea gravă a respirației copilului.

Un detaliu important în acest caz este sursa medicamentelor. Plasturii îi aparținuseră bunicii copiilor, pacientă oncologică, care decedase recent. Tratamentul rămas în locuință nu fusese îndepărtat și a ajuns astfel la îndemâna copiilor.

Medicii atrag atenția că medicamentele puternice, în special opioidele și analgezicele, trebuie păstrate în locuri inaccesibile copiilor. Tratamentele rămase după decesul unui pacient nu trebuie păstrate în casă, ci predate pentru eliminare în condiții sigure.

Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro