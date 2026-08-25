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În culisele scenografiei

Despre scenografie, întâlnirea dintre regizor și scenograf, rolul decorului, al luminii și al obiectelor în construcția unui spectacol. Un dialog cu scenograful Vladimir Iuganu.

În culisele scenografiei

Publicat de isoreanu, 25 august 2026, 09:54

Povestea oricărui spectacol de teatru se naște într-un spațiu conturat prin decor, recuzită, lumini și obiecte. Scenografia influențează modul în care percepem un spectacol și înseamnă imaginație, documentare, schițe, materiale și multă muncă.

Marți, după știrile orei 14,00, la „Oameni și idei”, îl avem invitat pe scenograful Vladimir Iuganu, un artist care a colaborat cu nume importante ale teatrului românesc.

Vom vorbi despre întâlnirea dintre regizor și scenograf, despre rolul decorului, al luminii și al obiectelor în construcția unui spectacol.

Emisiunea poate fi urmărită și în format video-live pe pagina noastră de Facebook și pe contul nostrum de YouTube.

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