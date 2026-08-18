Noul Cod al urbanismului și construcțiilor. Ce se schimbă, de fapt, pentru noi? Răspunsuri de la arhitectul Andrei Bodnar

Publicat de Andreea Drilea, 18 august 2026, 12:37





Noul Cod al urbanismului și construcțiilor intră în vigoare pe 25 august. Ce se schimbă pentru noi?

Mai este doar o săptămână până când noul Cod al urbanismului și construcțiilor intră în vigoare.

Se anunță mai puțină birocrație și proceduri simplificate, dar apar și reguli noi pentru construcțiile realizate fără toate actele. Și atunci apar întrebările: chiar vom putea construi anumite case „fără autorizație”? Ce fac cei care au construit deja fără toate documentele? Și ce devine, concret, mai simplu?

Am căutat răspunsurile împreună cu arhitectul Andrei Bodnar, vicepreședinte al Ordinului Arhitecților din România – Filiala Iași.

Noul Cod intră în vigoare pe 25 august.

Interviu realizat de Alexandra Anița Baciu, în emisiunea „Sens Unic”, la Radio Iași.