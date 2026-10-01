Început de nou an universitar cu ambiții și emoții firești la Facultatea de Farmacie, UMF Iași. Prof.univ.dr. Lenuța Profire, decanul Facultății de Farmacie, UMF Iași cu Mihai Florin Pohoață – 01.10.2026.

La Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, noul an universitar 2026–2027 a început oficial luni, 28 septembrie 2026, cu o festivitate în Aula „George Emil Palade” din cadrul universității.

Publicat de mihaipohoata, 1 octombrie 2026, 11:17



UMF Iași își păstrează rolul extrem de important în formarea profesioniștilor din domeniul sănătății și în comunitățile în care aceștia își vor desfășura activitatea iar educația medicală trebuie să păstreze legătura dintre tradiția pedagogică și noile instrumente tehnologice.

În ce stare de spirit începe noul universitar pentru Facultatea de Farmacie din cadrul UMF Iași ne dezvăluie prof.univ.dr. Lenuța Profire, decanul Facultății de Farmacie a UMF Iași, astăzi, joi, 1 octombrie 2026, în intervalul orar 12:30 – 12:40, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: prof.univ.dr. Lenuța Profire, decanul Facultății de Farmacie a UMF Iași.