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(AUDIO) Iașul găzduiește prima ediție a Festivalului de Artă Sacră: peste 50 de manifestări cultural-religioase și artistice până la 30 octombrie

(AUDIO) Iașul găzduiește prima ediție a Festivalului de Artă Sacră: peste 50 de manifestări cultural-religioase și artistice până la 30 octombrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 octombrie 2026, 10:35


Astăzi începe, la Iași, Festivalul de Artă Sacră, aflat la prima ediție.

Până la 30 octombrie vor avea loc peste 50 de manifestări cultural-religioase și artistice, găzduite de principalele instituții de cultură ale orașului și de cele cinci universități.

Președintele Sacrum Iași Art Festival, profesor doctor Adrian Stoleriu, decanul Facultății de Arte Vizulale, a amintit câteva dintre cele mai importante momente din program.

Adrian Stoleriu: Vorbim de Complexul Național Muzeal Moldova, Palatul Culturii, cu o suită de 9 expoziții, Centrul Internațional de Artă Contemporană, Baia Turcească, Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași, prin Palatul Braunstein, unde se vor desfășura alte două expoziții, Opera Națională Română din Iași, unde se vor desfășura 3 concerte. Renumitul Jordi Savall, alături de Hespèrion XXI, vor concerta în data de 4 octombrie, în data de 17 octombrie, arhimandritul grec Nikodimos Kabarnos va concerta, de asemenea, la Opera Națională Română din Iași și, în data de 28 octombrie, gala de închidere, în care publicul va avea bucuria să-i asculte pe tenorul român Ștefan Pop și soprana italiană Claudia Pavone. Există și alte locații expoziționale în spațiul academic din Iași, în Sala Pașilor Pierduți, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, la Universitatea de Științele Vieții și, bineînțeles, în spațiul public, spațiile pietonale ale orașului Iași, acolo unde publicul va putea vizita expoziții de fotografie și lucrări de artă stradală.

Profesor doctor Adrian Stoleriu a mai declarat că majoritatea evenimentelor sunt deja sold out, motiv pentru care organizatorii iau în calcul amplasarea unor ecrane de mari dimensiuni pentru ca publicul să poată urmări evenimentele în direct.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO facebook.com/sacrumiasi.artfestival)

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