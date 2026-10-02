Prevenirea cancerului de sân! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 02.10 2026.

Mamografia cu tomosinteză este o investigație imagistică ce utilizează radiațiile X, pentru a obține imagini tridimensionale ale structurii sânului, fiind utilizată ca metodă de screening (depistare timpurie) sau de diagnostic pentru cancerul de sân.

Publicat de mihaipohoata, 2 octombrie 2026, 11:48



Procedura este superioară față de mamografia clasică și este considerată drept cea mai avansată metodă imagistică pentru evidențierea cancerului de sân.

Sfaturi de prevenție împotriva cancerului de sân vin din partea conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, astăzi, vineri, 2 octombrie 2026, în intervalul orar 13:40 – 13:50, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe.