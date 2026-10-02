(AUDIO) Iași: Începe ConnectED, eveniment educațional dedicat elevilor, părinților și profesorilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 octombrie 2026, 10:24

Mâine (3 oct) începe, la Iași, cea de-a treia ediție a ConnectED, eveniment educațional dedicat elevilor, părinților și profesorilor, care își propune să deschidă un dialog despre abilitățile de viață necesare într-o societate aflată într-o schimbare continuă.

Evenimentul, organizat de Asociația PISC – Profesorii Inovează Școala are loc la Hotel Ramada și Zbor Hub Iași, iar tema ediției din acest an este „Life Skills” și pornește de la întrebarea: cum ne ajută educația să facem față schimbărilor rapide din lumea în care trăim?

Programul include 14 activități interactive, de la paneluri și ateliere până la sesiuni dedicate separat elevilor, părinților și profesorilor.

Printre invitați se numără profesori, jurnaliști, specialiști în comunicare și educație, dar și profesioniști din domenii conexe, precum Marcel Bartic, Cristina Lupu, Ioana Avădani, Carmen Ion, Nicoleta și Emil Munteanu sau Julia Nagy.

Vicepreședintele Asociației PISC, Anamaria Ghiban, a declarat că una dintre noutățile acestei ediții o reprezintă o sesiune de conectare autentică între părinți și copii, construită în jurul unui joc creat și pilotat de fondatoarele organizației.

Anamaria Ghiban: În premieră eu, Cristina și Dana vom ține un atelier. În edițiile anterioare am fost doar în ipostaza de gazde, ca fondatoare PISC și coordonatoare ale programului ConnectED. Atelierul este pentru părinți și copii, dar de fapt el are la bază un joc, pe care noi l-am creat și îl pilotăm, să spunem, pentru că acesta va ajunge ulterior, sperăm, și în mediile educaționale. Un joc ce poate fi jucat de părinți și copii, dar și de profesori împreună cu aceștia.

(Radio Iași/Andreea Daraban/ FOTO connected3.ro)