(AUDIO) Peste 400 de fermieri din Vaslui solicită ajutoare de stat pentru sectoarele bovin și suin

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 octombrie 2026, 12:46

Peste patru sute de fermieri din județul Vaslui au depus, în această perioadă, cereri pentru ajutoarele de stat, destinate sectoarelor bovin și suin, schemă instituită în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură urmează să înceapă, acum, o serie de controale administrative, pentru a verifica dacă fermierii îndeplinesc toate condițiile pentru acordarea acestui sprijin financiar, în valoare de maximum 50 de mii de euro per beneficiar.

Doar după finalizarea acestui proces, solicitările vor putea fi autorizate la plată, a explicat directorul APIA Vaslui, Răzvan Arteni.

Răzvan Arteni: Sprijinul este plafonat la 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar, iar bugetele stabilite la nivel național sunt de peste 54 de milioane de euro pentru sectorul bovin și aproximativ 11 milioane și jumătate de euro pentru sectorul suin. Deciziile de plată sau, după caz, notificările de respingere vor fi transmise beneficiarilor după încheierea controalelor administrative. Fermierii care consideră că au fost nedreptățiți pot contesta decizia în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.

Reprezentanții APIA precizează că, în cazul în care valoarea tuturor solicitărilor eligibile va depăși bugetul disponibil, suma acordată va fi redusă proporțional pentru toți beneficiarii. (Radio Iași/ Vasile Gelea/ FOTO radioiasi.ro)