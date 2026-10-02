Noaptea Albă a Galeriilor, la Iași. Ce galerii pot fi vizitate

Cea de-a 20-a ediţie a Nopţii Albe a Galeriilor – NAG va avea loc, de astăzi până duminică, în 210 spaţii din 19 oraşe.

Oraşele incluse în harta evenimentului Noaptea Albă a Galeriilor din acest an sunt: Bucureşti, Alba Iulia, Arad, Botoşani (care conţine în harta sa şi localităţile Ipoteşti şi Vorona), Braşov (care include Codlea), Chişinău, Cluj-Napoca, Craiova (se adaugă Dâlga), Deva, Galaţi, Iaşi, Mediaş, Reşiţa, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Suceava, Târgu Mureş, Timişoara şi Valea Jiului.

20 de ediţii NAG înseamnă 20 de ani de spaţii deschise, întâlniri, proiecte şi oameni reunite într-o hartă vie a culturii contemporane din România şi, în premieră, din Moldova, prin prezenţa oraşului Chişinău, precizează organizatorii.

‘Ediţia aniversară a evenimentului Noaptea Albă a Galeriilor are loc într-un an extrem de dificil pentru sectorul cultural. Tocmai de aceea, faptul că NAG continuă să existe şi să aducă împreună atât de multe spaţii, artişti, organizatori şi public este, înainte de toate, o dovadă a unei comunităţi reziliente. Le mulţumim tuturor participanţilor, artiştilor, spaţiilor gazdă şi organizatorilor locali care fac posibilă această ediţie şi care susţin prin prezenţa lor cultura contemporană şi accesul publicului la ea’.

Programul NAG reuneşte 237 de expoziţii, proiecte şi evenimente care pot fi descoperite în cele 19 oraşe din ţară.

Toate spaţiile participante şi proiectele incluse în această ediţie se regăsesc pe platforma noapteagaleriilor.ro, unde publicul îşi poate construi propria agendă şi poate explora, pe hartă, oferta culturală a acestui eveniment din oraşul său.