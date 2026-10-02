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Noaptea Albă a Galeriilor, la Iași. Ce galerii pot fi vizitate

Noaptea Albă a Galeriilor, la Iași. Ce galerii pot fi vizitate

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 octombrie 2026, 07:29

Cea de-a 20-a ediţie a Nopţii Albe a Galeriilor – NAG va avea loc, de astăzi până duminică, în 210 spaţii din 19 oraşe.

Oraşele incluse în harta evenimentului Noaptea Albă a Galeriilor din acest an sunt: Bucureşti, Alba Iulia, Arad, Botoşani (care conţine în harta sa şi localităţile Ipoteşti şi Vorona), Braşov (care include Codlea), Chişinău, Cluj-Napoca, Craiova (se adaugă Dâlga), Deva, Galaţi, Iaşi, Mediaş, Reşiţa, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Suceava, Târgu Mureş, Timişoara şi Valea Jiului.

20 de ediţii NAG înseamnă 20 de ani de spaţii deschise, întâlniri, proiecte şi oameni reunite într-o hartă vie a culturii contemporane din România şi, în premieră, din Moldova, prin prezenţa oraşului Chişinău, precizează organizatorii.

‘Ediţia aniversară a evenimentului Noaptea Albă a Galeriilor are loc într-un an extrem de dificil pentru sectorul cultural. Tocmai de aceea, faptul că NAG continuă să existe şi să aducă împreună atât de multe spaţii, artişti, organizatori şi public este, înainte de toate, o dovadă a unei comunităţi reziliente. Le mulţumim tuturor participanţilor, artiştilor, spaţiilor gazdă şi organizatorilor locali care fac posibilă această ediţie şi care susţin prin prezenţa lor cultura contemporană şi accesul publicului la ea’.

Programul NAG reuneşte 237 de expoziţii, proiecte şi evenimente care pot fi descoperite în cele 19 oraşe din ţară.

Toate spaţiile participante şi proiectele incluse în această ediţie se regăsesc pe platforma noapteagaleriilor.ro, unde publicul îşi poate construi propria agendă şi poate explora, pe hartă, oferta culturală a acestui eveniment din oraşul său.

GALERIILE PARTICIPANTE LA NAG IAȘI 2026 ✨
Un oraș de parcurs.
O scenă artistică de descoperit.
Borderline Art Space
Sub același steag – expoziție de grup
📍 Bd. Carol I, nr. 4
(corp C, în curtea interioară a Habitat Projects)
Galeria APARTE
Expoziția absolvenților FAVD 2026
📍 Str. Codrescu Teodor, nr. 6
Galeria de Artă „Dana”
Noi direcții în pictura românească – Smaranda Bostan și Maria Bilasevschi
📍 Str. Profesor Petru Clujbă, nr. 17
Tranzit.ro/Iași
Postcards from Mars – Cristina David
📍 Str. Sf. Atanasie, nr. 25
Galeria ArtEast
Roads – Jurnal de Bord – Eugen Alupopanu
📍 Str. Păcurari, nr. 108
Galeria de Artă „Octav Băncilă”
CATHARSIS – Încântație – Ana Maria Negară
📍 Str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 7
Galeria de Artă „Studio 7/9”
Meeting at the Buffer Zones – expoziție de grup
📍 Str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 7-9
Galeria de Artă „Th. Pallady”
GRAVITY 0 – Mando
📍 Str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 7-9
Galeria de Artă „Beciul lui Drossu”
Indeterminate States 09. IN FLUX – Andrei Alecsandru
📍 Str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 7-9
Galeria de Artă „Arcada Central Art Space”
re / FLE / xii – Leontin Păun
📍 Str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 7-9
Casa Muzeelor
Rănile nu redevin niciodată piele normală – Suzana Dan
📍 Str. Vasile Alecsandri, nr. 7
Muzeul Nicolae Gane (Galeria Artei Ieșene)
Ce ascundem – expoziție de grup
📍 Str. Nicolae Gane, nr. 22A
Casa Kieser
Horizontal Futures – expoziție de grup
📍 Str. 14 Decembrie 1989, nr. 1
Galeria de Artă „Labirint” – Casa de Cultură „Mihai Ursachi”
Retrospectivă – Denisa Pușcașu
📍 Parcul Copou, Bd. Carol I
Interim
The Stray System – expoziție de grup
📍 Strada Lăpușneanu nr.7 (lângă NoiNoi Concept Store)  (FOTO facebook.com/IasiNAG)
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