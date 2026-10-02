Săptămâna PSI | 12–18 octombrie 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 octombrie 2026, 07:05

Toamna aceasta, Săptămâna PSI revine cu întâlniri despre relații, familie, traumă, atașament, identitate, pierdere, iubire și felul în care ne construim echilibrul interior.

Timp de o săptămână, în 14 orașe, găzduim 37 de întâlniri cu psihoterapeuți, psihologi, psihanaliști, medici, specialiști în educație și autori, pornind de la cărți care deschid conversații importante despre noi și despre relațiile pe care le avem cu ceilalți.

De la inconștient și psihanaliza artei la conflictele din cuplu, traumele transgeneraționale, fragilitate, pierdere, maturitate psihică și reziliență, programul de anul acesta aduce teme diferite, dar legate de aceeași întrebare: cum ne înțelegem mai bine pe noi înșine și pe cei de lângă noi?

Alege întâlnirea care te interesează, vino cu întrebările tale și hai să vorbim despre cărți, idei și despre lucrurile care ne privesc pe fiecare. Ne revedem în: București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Constanța, Sibiu, Brașov, Vaslui, Brăila, Ploiești, Târgu Mureș, Deva, Baia Mare și Chișinău. Evenimentul este realizat de Editura TREI, în parteneriat cu librăriile Cărturești.

Mai jos găsești programul complet al Săptămânii PSI.

În perioada 12-18 octombrie intrarea la evenimente este liberă, în limita locurilor disponibile. Pentru evenimentele de la Cărturești Verona sunt disponibile 30 de locuri pe scaune.

Program 12-18 octombrie 2026 – Saptamana PSI

PROGRAM BUCUREȘTI – Cărturești Verona

Luni, 12 octombrie, ora 19.00

Inconștientul, manipulatorul relațiilor noastre cu realitatea

Psihoterapeută și formatoare jungiană: Mihaela Minulescu

Cărți recomandate: Cartea Roșie – C.G. Jung; Ghid de lectură la Cartea Roșie de C.G. Jung – Sanford L. Drob

Marți, 13 octombrie, ora 19.00

Psihonauții. Psihanaliza artei

Invitațe: Sinziana Ravini, psihanalist și Cristina Ionescu, psiholog

Carte recomandată: Psihonauții. Psihanaliza artei – Sinziana Ravini

Miercuri, 14 octombrie, ora 19.00

Crescuți în puf, Discuții curajoase despre educația copiilor

Anca Nedelcu, expert în educație

Carte recomandată: Crescuți în puf, Discuții curajoase despre educația copiilor – Anca Nedelcu

Joi, 15 octombrie,, ora 19.00

Rușinea și furia în psihoterapie

Psihanaliști: Simona Reghintovschi, Vasile Dem. Zamfirescu

Carte recomandată: Rușinea și furia în psihoterapie – Leslie S. Greenberg

Vineri, 16 octombrie,, ora 19.00

Fericire moștenită: Cum pot părinții și copiii să vindece împreună traumele de familie cu metoda Generation-Code®

Invitate: Sabine Lück, autoare, psihoterapeută Timea Müller, sociopsihopedagog

Carte recomandată: Fericire moștenită – Sabine Lück

PROGRAM CHIȘINĂU – Cărturești la Muzeu

Marți, 13 octombrie, ora 18.00

Nevoile relaționale în cuplu

Psihoterapeut integrativ: Lucia Maxim

Cărți recomandate: Conflictul dintre noi – Domnica Petrovai; Un dulău și un arici pe sârmă. Note de psihoterapie de cuplu – Laura Pănăzan

Joi, 15 octombrie, ora 18.00

Fragilitatea ca spațiu al transformării psihice

Nadejda Ivanov – psihoterapeut în formare, critic literar

Carte recomandată: O geografie a fragilității – Alina Necsulescu

Vineri, 16 octombrie,, ora 18.00

Cum ne vindecăm traumele în relații: recunoaștere și transformare

Psihoterapeut psihanalitic: Renata Tiron

Cărți recomandate: Micro-trauma. Vindecarea rănilor psihice cumulate – Margaret Crastnopol; Iubire, vinovăție și reparație – Melanie Klein

PROGRAM CLUJ-NAPOCA – Cărturești Platinia

Luni, 12 octombrie, ora 19.00

Cicatrici de aur: Arta de a ne restaura viața după o pierdere

Psihoterapeută: Simona Vlad

Carte recomandată: Lecții de viață – Dr. Elisabeth Kübler-Ross , David Kessler

Marți, 13 octombrie, ora 19.00

Conflictul dintre noi

Psihoterapeuți: Domnica Petrovai, Nelu Leșuțan

Carte recomandată: Conflictul dintre noi – Domnica Petrovai

PROGRAM IAȘI – Cărturești Palas

Marți, 13 octombrie, ora 19.00

Rupe cercul – cum ne eliberăm de tiparele emoționale moștenite?

Invitate: Dr. Florina Vîrnă – medic psihiatru, Geanina Lupescu – psihoterapeută

Carți recomandate: Rupe cercul. Un ghid de vindecare a traumei intergeneraționale – Dr. Mariel Buqué; Fiicele mării. Iris – Eleanor Buchanan

Miercuri, 14 octombrie, ora 19.00

Când prea politicos nu mai este sănătos

Psihoterapeută: Iulia Cruț

Carte recomandată: Rezonabil de amabil – François Lelord

Joi, 15 octombrie, ora 19.00

Viețile prin care trecem. Identitate, familie și transformare

Psihoterapeut: Marcel Nedelcu

Carte recomandată: Identitatea și ciclul vieții – Erik H. Erikson

PROGRAM TIMIȘOARA – Cărturești Operei

Miercuri, 14 octombrie, ora 19.00

Harta invizibilă a atașamentului. Trei generații, o poveste relațională

Psihoterapeută: Andreea Ionescu

Carte recomandată: Harta invizibilă a atașamentului – Andreea Ionescu

Joi, 15 octombrie,, ora 19.00

Conflictul în cuplu. Între distanțare și conectare.

Psihoterapeută: Andreea Muntean

Carte recomandată: Cum să ne certăm constructiv – Julie Schwartz Gottman, John Gottman

PROGRAM CONSTANȚA – Cărtureşti City Park Mall

Marți, 13 octombrie, ora 19.00

Fericire moștenită: Cum pot părinții și copiii să vindece împreună traumele de familie cu metoda Generation-Code®️

Timea Müller de la Ancestry Hub, sociopsihopedagog, terapeut Generation-Code®️

Carte recomandată: Fericire moștenită – Sabine Lück

Joi, 15 octombrie,, ora 19.00

Ce riscăm când iubim? Despre fragilitate, intimitate și puterea de a rămâne vulnerabili

Psihoterapeută, scriitoare: Alina Necșulescu Moderator: Bogdan Papacostea, psihoterapeut

Carți recomandate: O geografie a fragilității – Alina Necșulescu; Cu iubirea în minte, cu mintea în iubire – Alina Necșulescu

Vineri, 16 octombrie,, ora 19.00

Imunitatea psihică – de la neputință la reziliență

Psihoterapeut: Bogdan Papacostea

Carte recomandată: Imunitatea psihică – Christophe Massin

PROGRAM SIBIU – Cărturești Promenada Mall

Luni, 12 octombrie, ora 19.00

Maturitatea psihică în relații

Psihoterapeută: Simona Constantinescu

Carte recomandată: Mă iubesc, te iubesc – Maria Esclapez

Marți, 13 octombrie 2026, ora 19:00

Rupe cercul: despre trauma transgenerațională și de ce repetăm, fără să vrem, tiparele părinților noștri?

Psihoterapeută: Alexandra Frîncu

Carte recomandată: Rupe cercul. Un ghid de vindecare a traumei intergeneraționale – Dr. Mariel Buqué

Joi, 15 octombrie, ora 19.00

Iubire traumatizată

Psihoterapeută: Iulia Popa

Carte recomandată: Traumă, anxietate si iubire – Franz Ruppert

PROGRAM BRAȘOV – Cărturești Piața Sfatului

Marți, 13 octombrie, ora 19.00

Lipsa conflictelor presupune o relaţie fericită? Pot fi certurile un prilej de conectare?

Psihoterapeută: Dana Liliana Militaru

Carte recomandată: Cum să ne certăm constructiv – John Gottman, Julie Schwartz Gottman

Miercuri, 14 octombrie, ora 19.00

Despre alegeri, trăire autentică și regrete în viață

Psiholog clinician: Conf. Laura Teodora David

Carte recomandată: Lecții de viață – Dr. Elisabeth Kübler-Ross , David Kessler

Joi, 15 octombrie,, ora 19.00

Ce nu alegem și totuși trăim: iubirea, cuplul și dinamica emoțională a loialităților invizibile

Psihoterapeută: Conf. Laura Elena Năstasă

Carte recomandată: Un dulău și un arici pe sârmă. Note de psihoterapie de cuplu – Laura Pănăzan

PROGRAM VASLUI – Cărturești

Marți, 13 octombrie, ora 19.00

Atașament și conexiune în cuplu

Psihoterapeută: Daniela Luca

Carte recomandată: Un dulău și un arici pe sârmă – Laura Pănăzan

Joi, 15 octombrie,, ora 19.00

Rădăcini vindecate, aripi libere – trecutul familie, o resursa pentru viitorul tău

Psihoterapeută: Cristina Toma

Carte recomandată: Rupe cercul. Un ghid de vindecare a traumei intergeneraționale – Dr. Mariel Buqué

PROGRAM BRĂILA – Cărturești

Miercuri, 14 octombrie, ora 19.00

Lecții de viață – despre pierdere, sens și curajul de a trăi

Psihoterapeută: Angela Cabaua

Carte recomandată: Lecții de viață – Dr. Elisabeth Kübler-Ross , David Kessler

Joi, 15 octombrie,, ora 19.00

Mă iert, mă accept și mă iubesc

Psihoterapeută: Manuela Papadopol

Carte recomandată: N-ai greșit nimic. Cum să ne vindecăm rănile provocate de narcisici – Dr. Ramani Durvasula

Vineri, 16 octombrie,, ora 19.00

Roluri în cuplu. Îmblânzirea dulăului și reimplicarea ariciului

Psihoterapeută: Laura Pănăzan

Carte recomandată: Un dulău și un arici pe sârmă. Note de psihoterapie de cuplu – Laura Pănăzan

PROGRAM PLOIEȘTI – Cărturești

Marți, 13 octombrie, ora 19.00

Fericire moștenită: Cum pot părinții și copiii să vindece împreună traumele de familie cu metoda Generation-Code®️

Cristina Frasin, specialist în asistență socială

Carte recomandată: Fericire moștenită – Sabine Lück

Miercuri, 14 octombrie, ora 19.00

Iubire, vinovăție și reparație

Psihoterapeută: Claudia Iordache

Carte recomandată: Iubire, vinovăție și reparație – Melanie Klein

Joi, 15 octombrie,, ora 19.00

Roluri în cuplu. Îmblânzirea dulăului și reimplicarea ariciului

Psihoterapeută: Laura Pănăzan

Carte recomandată: Un dulău și un arici pe sârmă. Note de psihoterapie de cuplu – Laura Pănăzan

PROGRAM TÂRGU MUREȘ – Cărtureşti Shopping City

Marți, 13 octombrie, ora 19.00

Relatiile sănătoase se construiesc, nu se nimeresc.

Psihoterapeută: Mihaela Ghica

Carte recomandată: Cum să ne certăm constructiv – John Gottman, Julie Schwartz Gottman

Miercuri, 14 octombrie, ora 19.00

Conflictul dintre noi

Psihoterapeute: Domnica Petrovai, Andrada Todea

Carte recomandată: Conflictul dintre noi – Domnica Petrovai

Joi, 15 octombrie,, ora 19.00

Bolile nu apar chiar din senin

Psihoterapeută: Anamaria Hambețiu

Carte recomandată: Bolile nu apar chiar din senin – Cyril Tarquinio

PROGRAM BAIA MARE – Cărtureşti Value Centre

Luni, 12 octombrie, ora 19.00

Întoarcerea la viață. Lecții despre viață din celălalt fotoliu.

Psihoterapeută: Ela Balaj

Carte recomandată: Lecții de viață – Dr. Elisabeth Kübler-Ross , David Kessler

Vineri, 16 octombrie,, ora 19.00

Cum transformăm certurile din relații în dialoguri folositoare?

Psihoterapeută: Lia Baias

Carte recomandată: Conflictul dintre noi – Domnica Petrovai

PROGRAM DEVA – Cărturești Deva

Marți, 13 octombrie, ora 18:00

Ce n-au putut trăi înaintașii, trăiesc urmașii

Psihoterapeută: Daciana Plugar

Carte recomandată: Povestea ta a început demult- cum să vindeci traumele familiale moștenite- Mark Wolynn

Miercuri, 14 octombrie, ora 18:00

E la moda sa fii asertiv. Curajul de a spune NU

Invitate: Pascu Simona, psihoterapeută și Magdalena Ungur, psiholog

Carte recomandată: Când spun NU mă simt vinovat – Manuel J. Smith