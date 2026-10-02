Săptămâna PSI | 12–18 octombrie 2026
Publicat de Gabriela Rotaru, 2 octombrie 2026, 07:05
Toamna aceasta, Săptămâna PSI revine cu întâlniri despre relații, familie, traumă, atașament, identitate, pierdere, iubire și felul în care ne construim echilibrul interior.
Timp de o săptămână, în 14 orașe, găzduim 37 de întâlniri cu psihoterapeuți, psihologi, psihanaliști, medici, specialiști în educație și autori, pornind de la cărți care deschid conversații importante despre noi și despre relațiile pe care le avem cu ceilalți.
De la inconștient și psihanaliza artei la conflictele din cuplu, traumele transgeneraționale, fragilitate, pierdere, maturitate psihică și reziliență, programul de anul acesta aduce teme diferite, dar legate de aceeași întrebare: cum ne înțelegem mai bine pe noi înșine și pe cei de lângă noi?
Alege întâlnirea care te interesează, vino cu întrebările tale și hai să vorbim despre cărți, idei și despre lucrurile care ne privesc pe fiecare. Ne revedem în: București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Constanța, Sibiu, Brașov, Vaslui, Brăila, Ploiești, Târgu Mureș, Deva, Baia Mare și Chișinău. Evenimentul este realizat de Editura TREI, în parteneriat cu librăriile Cărturești.
Mai jos găsești programul complet al Săptămânii PSI.
În perioada 12-18 octombrie intrarea la evenimente este liberă, în limita locurilor disponibile. Pentru evenimentele de la Cărturești Verona sunt disponibile 30 de locuri pe scaune.
Program 12-18 octombrie 2026 – Saptamana PSI
PROGRAM BUCUREȘTI – Cărturești Verona
Luni, 12 octombrie, ora 19.00
Inconștientul, manipulatorul relațiilor noastre cu realitatea
Psihoterapeută și formatoare jungiană: Mihaela Minulescu
Cărți recomandate: Cartea Roșie – C.G. Jung; Ghid de lectură la Cartea Roșie de C.G. Jung – Sanford L. Drob
Marți, 13 octombrie, ora 19.00
Psihonauții. Psihanaliza artei
Invitațe: Sinziana Ravini, psihanalist și Cristina Ionescu, psiholog
Carte recomandată: Psihonauții. Psihanaliza artei – Sinziana Ravini
Miercuri, 14 octombrie, ora 19.00
Crescuți în puf, Discuții curajoase despre educația copiilor
Anca Nedelcu, expert în educație
Carte recomandată: Crescuți în puf, Discuții curajoase despre educația copiilor – Anca Nedelcu
Joi, 15 octombrie,, ora 19.00
Rușinea și furia în psihoterapie
Psihanaliști: Simona Reghintovschi, Vasile Dem. Zamfirescu
Carte recomandată: Rușinea și furia în psihoterapie – Leslie S. Greenberg
Vineri, 16 octombrie,, ora 19.00
Fericire moștenită: Cum pot părinții și copiii să vindece împreună traumele de familie cu metoda Generation-Code®
Invitate: Sabine Lück, autoare, psihoterapeută Timea Müller, sociopsihopedagog
Carte recomandată: Fericire moștenită – Sabine Lück
PROGRAM CHIȘINĂU – Cărturești la Muzeu
Marți, 13 octombrie, ora 18.00
Nevoile relaționale în cuplu
Psihoterapeut integrativ: Lucia Maxim
Cărți recomandate: Conflictul dintre noi – Domnica Petrovai; Un dulău și un arici pe sârmă. Note de psihoterapie de cuplu – Laura Pănăzan
Joi, 15 octombrie, ora 18.00
Fragilitatea ca spațiu al transformării psihice
Nadejda Ivanov – psihoterapeut în formare, critic literar
Carte recomandată: O geografie a fragilității – Alina Necsulescu
Vineri, 16 octombrie,, ora 18.00
Cum ne vindecăm traumele în relații: recunoaștere și transformare
Psihoterapeut psihanalitic: Renata Tiron
Cărți recomandate: Micro-trauma. Vindecarea rănilor psihice cumulate – Margaret Crastnopol; Iubire, vinovăție și reparație – Melanie Klein
PROGRAM CLUJ-NAPOCA – Cărturești Platinia
Luni, 12 octombrie, ora 19.00
Cicatrici de aur: Arta de a ne restaura viața după o pierdere
Psihoterapeută: Simona Vlad
Carte recomandată: Lecții de viață – Dr. Elisabeth Kübler-Ross , David Kessler
Marți, 13 octombrie, ora 19.00
Conflictul dintre noi
Psihoterapeuți: Domnica Petrovai, Nelu Leșuțan
Carte recomandată: Conflictul dintre noi – Domnica Petrovai
PROGRAM IAȘI – Cărturești Palas
Marți, 13 octombrie, ora 19.00
Rupe cercul – cum ne eliberăm de tiparele emoționale moștenite?
Invitate: Dr. Florina Vîrnă – medic psihiatru, Geanina Lupescu – psihoterapeută
Carți recomandate: Rupe cercul. Un ghid de vindecare a traumei intergeneraționale – Dr. Mariel Buqué; Fiicele mării. Iris – Eleanor Buchanan
Miercuri, 14 octombrie, ora 19.00
Când prea politicos nu mai este sănătos
Psihoterapeută: Iulia Cruț
Carte recomandată: Rezonabil de amabil – François Lelord
Joi, 15 octombrie, ora 19.00
Viețile prin care trecem. Identitate, familie și transformare
Psihoterapeut: Marcel Nedelcu
Carte recomandată: Identitatea și ciclul vieții – Erik H. Erikson
PROGRAM TIMIȘOARA – Cărturești Operei
Miercuri, 14 octombrie, ora 19.00
Harta invizibilă a atașamentului. Trei generații, o poveste relațională
Psihoterapeută: Andreea Ionescu
Carte recomandată: Harta invizibilă a atașamentului – Andreea Ionescu
Joi, 15 octombrie,, ora 19.00
Conflictul în cuplu. Între distanțare și conectare.
Psihoterapeută: Andreea Muntean
Carte recomandată: Cum să ne certăm constructiv – Julie Schwartz Gottman, John Gottman
PROGRAM CONSTANȚA – Cărtureşti City Park Mall
Marți, 13 octombrie, ora 19.00
Fericire moștenită: Cum pot părinții și copiii să vindece împreună traumele de familie cu metoda Generation-Code®️
Timea Müller de la Ancestry Hub, sociopsihopedagog, terapeut Generation-Code®️
Carte recomandată: Fericire moștenită – Sabine Lück
Joi, 15 octombrie,, ora 19.00
Ce riscăm când iubim? Despre fragilitate, intimitate și puterea de a rămâne vulnerabili
Psihoterapeută, scriitoare: Alina Necșulescu Moderator: Bogdan Papacostea, psihoterapeut
Carți recomandate: O geografie a fragilității – Alina Necșulescu; Cu iubirea în minte, cu mintea în iubire – Alina Necșulescu
Vineri, 16 octombrie,, ora 19.00
Imunitatea psihică – de la neputință la reziliență
Psihoterapeut: Bogdan Papacostea
Carte recomandată: Imunitatea psihică – Christophe Massin
PROGRAM SIBIU – Cărturești Promenada Mall
Luni, 12 octombrie, ora 19.00
Maturitatea psihică în relații
Psihoterapeută: Simona Constantinescu
Carte recomandată: Mă iubesc, te iubesc – Maria Esclapez
Marți, 13 octombrie 2026, ora 19:00
Rupe cercul: despre trauma transgenerațională și de ce repetăm, fără să vrem, tiparele părinților noștri?
Psihoterapeută: Alexandra Frîncu
Carte recomandată: Rupe cercul. Un ghid de vindecare a traumei intergeneraționale – Dr. Mariel Buqué
Joi, 15 octombrie, ora 19.00
Iubire traumatizată
Psihoterapeută: Iulia Popa
Carte recomandată: Traumă, anxietate si iubire – Franz Ruppert
PROGRAM BRAȘOV – Cărturești Piața Sfatului
Marți, 13 octombrie, ora 19.00
Lipsa conflictelor presupune o relaţie fericită? Pot fi certurile un prilej de conectare?
Psihoterapeută: Dana Liliana Militaru
Carte recomandată: Cum să ne certăm constructiv – John Gottman, Julie Schwartz Gottman
Miercuri, 14 octombrie, ora 19.00
Despre alegeri, trăire autentică și regrete în viață
Psiholog clinician: Conf. Laura Teodora David
Carte recomandată: Lecții de viață – Dr. Elisabeth Kübler-Ross , David Kessler
Joi, 15 octombrie,, ora 19.00
Ce nu alegem și totuși trăim: iubirea, cuplul și dinamica emoțională a loialităților invizibile
Psihoterapeută: Conf. Laura Elena Năstasă
Carte recomandată: Un dulău și un arici pe sârmă. Note de psihoterapie de cuplu – Laura Pănăzan
PROGRAM VASLUI – Cărturești
Marți, 13 octombrie, ora 19.00
Atașament și conexiune în cuplu
Psihoterapeută: Daniela Luca
Carte recomandată: Un dulău și un arici pe sârmă – Laura Pănăzan
Joi, 15 octombrie,, ora 19.00
Rădăcini vindecate, aripi libere – trecutul familie, o resursa pentru viitorul tău
Psihoterapeută: Cristina Toma
Carte recomandată: Rupe cercul. Un ghid de vindecare a traumei intergeneraționale – Dr. Mariel Buqué
PROGRAM BRĂILA – Cărturești
Miercuri, 14 octombrie, ora 19.00
Lecții de viață – despre pierdere, sens și curajul de a trăi
Psihoterapeută: Angela Cabaua
Carte recomandată: Lecții de viață – Dr. Elisabeth Kübler-Ross , David Kessler
Joi, 15 octombrie,, ora 19.00
Mă iert, mă accept și mă iubesc
Psihoterapeută: Manuela Papadopol
Carte recomandată: N-ai greșit nimic. Cum să ne vindecăm rănile provocate de narcisici – Dr. Ramani Durvasula
Vineri, 16 octombrie,, ora 19.00
Roluri în cuplu. Îmblânzirea dulăului și reimplicarea ariciului
Psihoterapeută: Laura Pănăzan
Carte recomandată: Un dulău și un arici pe sârmă. Note de psihoterapie de cuplu – Laura Pănăzan
PROGRAM PLOIEȘTI – Cărturești
Marți, 13 octombrie, ora 19.00
Fericire moștenită: Cum pot părinții și copiii să vindece împreună traumele de familie cu metoda Generation-Code®️
Cristina Frasin, specialist în asistență socială
Carte recomandată: Fericire moștenită – Sabine Lück
Miercuri, 14 octombrie, ora 19.00
Iubire, vinovăție și reparație
Psihoterapeută: Claudia Iordache
Carte recomandată: Iubire, vinovăție și reparație – Melanie Klein
Joi, 15 octombrie,, ora 19.00
Roluri în cuplu. Îmblânzirea dulăului și reimplicarea ariciului
Psihoterapeută: Laura Pănăzan
Carte recomandată: Un dulău și un arici pe sârmă. Note de psihoterapie de cuplu – Laura Pănăzan
PROGRAM TÂRGU MUREȘ – Cărtureşti Shopping City
Marți, 13 octombrie, ora 19.00
Relatiile sănătoase se construiesc, nu se nimeresc.
Psihoterapeută: Mihaela Ghica
Carte recomandată: Cum să ne certăm constructiv – John Gottman, Julie Schwartz Gottman
Miercuri, 14 octombrie, ora 19.00
Conflictul dintre noi
Psihoterapeute: Domnica Petrovai, Andrada Todea
Carte recomandată: Conflictul dintre noi – Domnica Petrovai
Joi, 15 octombrie,, ora 19.00
Bolile nu apar chiar din senin
Psihoterapeută: Anamaria Hambețiu
Carte recomandată: Bolile nu apar chiar din senin – Cyril Tarquinio
PROGRAM BAIA MARE – Cărtureşti Value Centre
Luni, 12 octombrie, ora 19.00
Întoarcerea la viață. Lecții despre viață din celălalt fotoliu.
Psihoterapeută: Ela Balaj
Carte recomandată: Lecții de viață – Dr. Elisabeth Kübler-Ross , David Kessler
Vineri, 16 octombrie,, ora 19.00
Cum transformăm certurile din relații în dialoguri folositoare?
Psihoterapeută: Lia Baias
Carte recomandată: Conflictul dintre noi – Domnica Petrovai
PROGRAM DEVA – Cărturești Deva
Marți, 13 octombrie, ora 18:00
Ce n-au putut trăi înaintașii, trăiesc urmașii
Psihoterapeută: Daciana Plugar
Carte recomandată: Povestea ta a început demult- cum să vindeci traumele familiale moștenite- Mark Wolynn
Miercuri, 14 octombrie, ora 18:00
E la moda sa fii asertiv. Curajul de a spune NU
Invitate: Pascu Simona, psihoterapeută și Magdalena Ungur, psiholog
Carte recomandată: Când spun NU mă simt vinovat – Manuel J. Smith