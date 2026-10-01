(AUDIO) 750 de seniori din Iași, sărbătoriți la Gala „Seniorii Anului”

750 de persoane din municipiul Iași sunt sărbătorite în această seară la Gala „Seniorii Anului”, organizată de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice.

Evenimentul, ajuns la a VI-a ediție, va avea loc de la ora 19, la Sala Unirii a fostului Cinema Victoria.

Pe scenă vor urca mai mulți artiști care vor susține reprezentații de muzică și dans, iar seniorii vor primi cadouri din partea partenerilor municipalității.

Directorul Direcției de Asistență Socială Iași, Luminița Munteanu:

(Radio Iași, Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro))