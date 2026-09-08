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Neamţ: SJU Piatra-Neamţ a implementat un amplu proces de digitalizare

Neamţ: SJU Piatra-Neamţ a implementat un amplu proces de digitalizare

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 septembrie 2026, 16:07

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Piatra-Neamţ a implementat un amplu proces de digitalizare, care va ajuta la servicii medicale mai moderne şi oferă un acces mai uşor la informaţie pentru pacienţi.

Potrivit conducerii unităţii sanitare, proiectul de digitalizare implementat la SJU Piatra-Neamţ aduce schimbări importante atât în activitatea medicală, cât şi în relaţia cu pacienţii.

Astfel, au fost înlocuite echipamente informatice vechi, într-o zonă în care investiţiile de acest tip nu mai fuseseră realizate de mult timp. Totodată au fost achiziţionate aplicaţii informatice necesare activităţii medicale, financiar-contabile, de resurse umane şi salarizare, pentru care anterior spitalul achita abonamente lunare.

Tot la SJU Piatra-Neamţ a fost implementat un modul de interoperabilitate bazat pe standardul internaţional HL7, care permite echipamentelor medicale şi aplicaţiilor informatice să comunice între ele iar informaţiile să fie integrate într-o bază de date mai completă.

‘Unul dintre cele mai importante beneficii este Portalul Pacientului. Pacienţii îşi pot consulta istoricul medical, investigaţiile, analizele şi rezultatele acestora, tratamentele prescrise şi alte informaţii disponibile în sistem. Tot prin portal pot fi realizate programări şi pot fi primite rezultatele analizelor’, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a SJU Piatra-Neamţ.

Proiectul include şi un modul de telemedicină, care permite consultaţii şi evaluări medicale la distanţă, inclusiv pentru pacienţii cu afecţiuni cronice.

Zilele trecut, la Ambulatoriul SJU Piatra-Neamţ a fost montat un sistem bazat pe inteligenţă artificială, gândit să simplifice accesul pacienţilor la informaţii, programări şi servicii medicale.

Asistentul AI va fi disponibil 24 de ore din 24 şi va putea oferi informaţii despre secţii, medici, specialităţi medicale, programul cabinetelor, programul de vizită, investigaţii, servicii, acte necesare pentru consultaţii şi dotările spitalului. (Agerpres/ FOTO sjuneamt.ro)

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