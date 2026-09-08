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Se va legaliza cannabisul în România?

Pornind de la această întrebare, la ”Weekend cu prieteni”, sâmbătă, 29 august 2026, am discutat cu curaj despre consumul de cannabis și reglementarea lui în țara noastră.

Se va legaliza cannabisul în România?

Publicat de mihaelamunteanu, 8 septembrie 2026, 14:27

Pe Aldana Dabija, activistă în proiectul Legalizăm.ro, am cunoscut-o la o dezbatere realizată de Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor- ANPCDDA, susținându-și opinile argumentat și ferm. 

Am trasferat dezbaterea în fața ascultătorilor Radio România Iași, pentru că subiectul ne privește chiar dacă e vorba de plăcerea sau adicția cuiva drag sau consumul medical al unui cunoscut.

  • Consumul Cannabisul în scop medical nu e un moft, poate face diferența dintre suferință și lipsa ei. Din păcate, două legi din România, acum se bat cap în cap și cei ce necesită această terapie nu pot deține cannabis fără a fi acuzați de încălcarea legii.
  • Care cannabis e de consumat și care nu? Știm diferenta între THC și HHC, adică între cannabis legal și cel ilegal?
  • Ce au aflat tările care au legalizat consumul de cannabis?

Lista întrebărilor e mai lungă și puteți afla și răspunsurile, audiind înregistrarea emisiunii.

autor: Mihaela Steliana Munteanu

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