La Galați, grădină dedicată polenizatorilor, pe o suprafaţă de 500 de metri pătraţi. Emisiunea „Weekend cu prieteni” (3.05.2026)

Publicat de hdaraban, 5 mai 2026, 10:26

O grădină dedicată polenizatorilor, alcătuită din plante perene adaptate condiţiilor locale, menite să atragă insectele benefice şi să susţină biodiversitatea urbană, va fi amenajată pe o suprafaţă de 500 de metri pătraţi în cadrul Grădinii Botanice Galaţi.

Iniţiativa are ca obiectiv promovarea biodiversităţii şi a practicilor sustenabile de amenajare peisagistică în mediul urban, oferind totodată un model de bune practici pentru dezvoltarea spaţiilor verzi prietenoase cu mediul.

Proiectul poartă numele de „PermaZumzăit”, se derulează în perioada aprilie-septembrie 2026 şi este implementat de Asociaţia Parteneriatul Global al Apei din România, în parteneriat cu Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă”, fiind finanţat prin programul Spaţii Verzi – componenta Permacultură în Zone Urbane.

La emisiunea „Weekend cu prieteni”, managerul instituției muzeale, Cătălin Popa, a oferit mai multe informații despre demers.

Interviu realizat de Horia Daraban

Sursa foto: facebook.com