Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Muzeul Județean Botoșani: Expoziția de pictură „Fantezii cromatice”

Muzeul Județean Botoșani: Expoziția de pictură „Fantezii cromatice”

Muzeul Județean Botoșani: Expoziția de pictură „Fantezii cromatice”

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 mai 2026, 10:32

Muzeul Județean Botoșani găzduiește, în perioada 4-17 mai 2026, în spațiul Galeriei „Colecția de Artă”, expoziția de pictură „Fantezii cromatice”, cu lucrări semnate de artista Lila Corduneanu.
Absolventă de master în pictură la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, artista a participat la peste 60 de expoziții colective și a deschis peste 15 expoziții personale în țară și în străinătate.
Sunt expuse 40 de lucrări realizate în tehnică mixtă, în ulei și în acrilic, reprezentând peisaje și portrete, dar și compoziții abstracte. Majoritatea lucrărilor au fost pictate în 2026.
Portretele sunt supuse observației pentru a surprinde esența acestora. Sunt ușor distorsionate, cu linii frenetice, pete de culoare și curbe intime, care arată explorarea formei și culorii în maniera simțită de artist.
Peisajele sunt redate în culori luminoase – galben, oranj, albastru – și exprimă sentimentul că energia și bucuria se află pretutindeni acolo unde există căldură și optimism. Sunt compoziții deschise, care prin elementele, formele și culorile prezentate fac ca lucrările să pară că se continuă în exterior.
Compozițiile abstracte îndepărtează din imaginea plastică elementele lumii vizibile, așezând în locul lor un sistem de linii, pete, volume, exprimând acțiunea raționalității și sensibilității umane, dar și gândurile ascunse în suflet. Armonia și echilibrul acordurilor cromatice transmit senzația de bucurie și celebrare a vieții, într-o viziune prin excelență lirică.
Artista crede că: „Lumea care mă înconjoară este o provocare cromatică ce mă ajută în redarea motivațiilor spirituale și a amprentei figurative, iar nota de abstract manifestată în imaginea plastică reprezintă detalii ale personalității mele, adânc îngropate în suflet, așteptând să fie descoperită”.
Vernisajul va avea loc sâmbătă, 9 mai 2026, ora 12.00. Evenimentul este curatoriat de Liviu Șoptelea și prezentat de Ana-Elisabeta Coșereanu.
Etichete:
Iași: Conferința Internațională – Farming Forward – Practici regenerative. Tendințe și noutăți digitale. Rolul femeilor şi al tinerilor în dezvoltarea durabilă a sectorului agroalimentar.
Prim plan marți, 5 mai 2026, 10:46

Iași: Conferința Internațională – Farming Forward – Practici regenerative. Tendințe și noutăți digitale. Rolul femeilor şi al tinerilor în dezvoltarea durabilă a sectorului agroalimentar.

Consulatul Regatului Țărilor de Jos la Iași, în parteneriat cu Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România și Forumul Agricultorilor și...

Iași: Conferința Internațională – Farming Forward – Practici regenerative. Tendințe și noutăți digitale. Rolul femeilor şi al tinerilor în dezvoltarea durabilă a sectorului agroalimentar.
Cea de-a 31-a ediție a Târgului de Carte LIBREX – „Primăvara cărților la Iași” – se va desfășura în perioada 6-10 mai 2026 în Palas Mall Iași
Prim plan marți, 5 mai 2026, 10:31

Cea de-a 31-a ediție a Târgului de Carte LIBREX – „Primăvara cărților la Iași” – se va desfășura în perioada 6-10 mai 2026 în Palas Mall Iași

Cea de-a 31-a ediție a Târgului de Carte LIBREX – „Primăvara cărților la Iași” – se va desfășura în perioada 6-10 mai 2026 în Palas...

Cea de-a 31-a ediție a Târgului de Carte LIBREX – „Primăvara cărților la Iași” – se va desfășura în perioada 6-10 mai 2026 în Palas Mall Iași
Bacăul se pune în mișcare: eveniment dedicat sănătății și comunității, pe 10 mai, la Insula de Agrement
Prim plan marți, 5 mai 2026, 10:22

Bacăul se pune în mișcare: eveniment dedicat sănătății și comunității, pe 10 mai, la Insula de Agrement

Bacău, 2026 – Pe 10 mai, Insula de Agrement din Bacău devine centrul unei inițiative dedicate sănătății, mișcării și comunității:...

Bacăul se pune în mișcare: eveniment dedicat sănătății și comunității, pe 10 mai, la Insula de Agrement
Tensiunile din Orientul Mijlociu au ajuns la un nivel fără precedent în aproape o lună
Prim plan marți, 5 mai 2026, 07:37

Tensiunile din Orientul Mijlociu au ajuns la un nivel fără precedent în aproape o lună

Tensiunile din Orientul Mijlociu au ajuns la un nivel fără precedent în aproape o lună, după ce ieri au avut loc ciocniri între forţele...

Tensiunile din Orientul Mijlociu au ajuns la un nivel fără precedent în aproape o lună
Prim plan marți, 5 mai 2026, 07:36

Nicușor Dan: România îşi va menţine direcţia pro-occidentală, indiferent de rezultatul votului la moţiunea de cenzură

Preşedintele Nicuşor Dan se aşteaptă la discuţii dificile cu partidele politice, după votul asupra moţiunii de cenzură, indiferent de...

Nicușor Dan: România îşi va menţine direcţia pro-occidentală, indiferent de rezultatul votului la moţiunea de cenzură
Prim plan marți, 5 mai 2026, 07:26

Patru echipe din România pe primele locuri la Campionatul Mondial de Robotică din SUA

Elevii români au obţinut un rezultat remarcabil la competiţia internaţională FIRST Tech Challenge, desfăşurată în perioada 29 aprilie...

Patru echipe din România pe primele locuri la Campionatul Mondial de Robotică din SUA
Prim plan marți, 5 mai 2026, 06:20

Formaţiunile politice şi-au stabilit strategia pentru momentul votului la moţiunea de cenzură

Este ziua decisivă pentru cabinetul Bolojan. Moţiunea de cenzură, iniţiată de PSD şi AUR, va fi dezbătută şi votată în Parlament. Pentru...

Formaţiunile politice şi-au stabilit strategia pentru momentul votului la moţiunea de cenzură
Prim plan marți, 5 mai 2026, 06:10

Aproximativ 40.000 de turişti şi-au petrecut minivacanţa pe litoral

Noul sezon estival a început cu stângul pe litoral, din cauza vremii neobişnuit de friguroase, dar şi din cauza birocraţiei care nu le-a permis...

Aproximativ 40.000 de turişti şi-au petrecut minivacanţa pe litoral