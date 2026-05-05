Muzeul Județean Botoșani: Expoziția de pictură „Fantezii cromatice”

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 mai 2026, 10:32

Muzeul Județean Botoșani găzduiește, în perioada 4-17 mai 2026, în spațiul Galeriei „Colecția de Artă”, expoziția de pictură „Fantezii cromatice”, cu lucrări semnate de artista Lila Corduneanu.

Absolventă de master în pictură la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, artista a participat la peste 60 de expoziții colective și a deschis peste 15 expoziții personale în țară și în străinătate.

Sunt expuse 40 de lucrări realizate în tehnică mixtă, în ulei și în acrilic, reprezentând peisaje și portrete, dar și compoziții abstracte. Majoritatea lucrărilor au fost pictate în 2026.

Portretele sunt supuse observației pentru a surprinde esența acestora. Sunt ușor distorsionate, cu linii frenetice, pete de culoare și curbe intime, care arată explorarea formei și culorii în maniera simțită de artist.

Peisajele sunt redate în culori luminoase – galben, oranj, albastru – și exprimă sentimentul că energia și bucuria se află pretutindeni acolo unde există căldură și optimism. Sunt compoziții deschise, care prin elementele, formele și culorile prezentate fac ca lucrările să pară că se continuă în exterior.

Compozițiile abstracte îndepărtează din imaginea plastică elementele lumii vizibile, așezând în locul lor un sistem de linii, pete, volume, exprimând acțiunea raționalității și sensibilității umane, dar și gândurile ascunse în suflet. Armonia și echilibrul acordurilor cromatice transmit senzația de bucurie și celebrare a vieții, într-o viziune prin excelență lirică.

Artista crede că: „Lumea care mă înconjoară este o provocare cromatică ce mă ajută în redarea motivațiilor spirituale și a amprentei figurative, iar nota de abstract manifestată în imaginea plastică reprezintă detalii ale personalității mele, adânc îngropate în suflet, așteptând să fie descoperită”.

Vernisajul va avea loc sâmbătă, 9 mai 2026, ora 12.00. Evenimentul este curatoriat de Liviu Șoptelea și prezentat de Ana-Elisabeta Coșereanu.