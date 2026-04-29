Săptămâna Europeană la UAIC, ediția a VI-a

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 aprilie 2026, 14:47

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizează, în perioada 8–15 mai 2026, cea de-a șasea ediție a evenimentului „Săptămâna Europeană la UAIC”, o suită de manifestări dedicate promovării valorilor europene, stimulării dialogului academic internațional și implicării comunității universitare în dezbaterea temelor de interes pentru Uniunea Europeană.

Ediția din acest an reunește specialiști din România, precum și din Republica Moldova, Ucraina, Turcia, Japonia, Marea Britanie și Franța, confirmând vocația internațională a manifestării și capacitatea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași de a genera dialog academic la nivel global. Programul cuprinde o diversitate de manifestări academice, de la conferințe științifice și sesiuni de comunicări până la workshopuri, mese rotunde și concursuri, organizate de facultăți, departamente și centre de cercetare ale universității, în parteneriat cu instituții academice și organizații din țară și din străinătate.

Tematica evenimentelor acoperă un spectru interdisciplinar larg, vizând domeniile dreptului european, științelor politice și relațiilor internaționale, științelor mediului și dezvoltării durabile, nanotehnologiilor și materialelor avansate, educației fizice și sportului, psihologiei aplicate, precum și studiilor umaniste. Aceasta reflectă viziunea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași de a integra dimensiunea europeană ca preocupare transversală, prezentă în toate domeniile de cercetare și educație ale instituției. Evenimentele se adresează cadrelor didactice, cercetătorilor, studenților, precum și publicului interesat de problematica europeană.

Prin organizarea acestor manifestări, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași își reafirmă rolul de instituție academică activă în promovarea integrării europene, a cercetării științifice de calitate și a dialogului intercultural. „Săptămâna Europeană la UAIC” reprezintă un cadru propice pentru consolidarea parteneriatelor instituționale și pentru valorificarea rezultatelor proiectelor de cercetare finanțate prin programe europene și naționale.

Programul complet al evenimentului „Săptămâna Europeană la UAIC” este disponibil aici: https://www.uaic.ro/saptamana-europeana-la-uaic-editia-a-vi-a/