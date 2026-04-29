Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Săptămâna Europeană la UAIC, ediția a VI-a

Săptămâna Europeană la UAIC, ediția a VI-a

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 aprilie 2026, 14:47

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizează, în perioada 8–15 mai 2026, cea de-a șasea ediție a evenimentului „Săptămâna Europeană la UAIC”, o suită de manifestări dedicate promovării valorilor europene, stimulării dialogului academic internațional și implicării comunității universitare în dezbaterea temelor de interes pentru Uniunea Europeană.

Ediția din acest an reunește specialiști din România, precum și din Republica Moldova, Ucraina, Turcia, Japonia, Marea Britanie și Franța, confirmând vocația internațională a manifestării și capacitatea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași de a genera dialog academic la nivel global. Programul cuprinde o diversitate de manifestări academice, de la conferințe științifice și sesiuni de comunicări până la workshopuri, mese rotunde și concursuri, organizate de facultăți, departamente și centre de cercetare ale universității, în parteneriat cu instituții academice și organizații din țară și din străinătate.

Tematica evenimentelor acoperă un spectru interdisciplinar larg, vizând domeniile dreptului european, științelor politice și relațiilor internaționale, științelor mediului și dezvoltării durabile, nanotehnologiilor și materialelor avansate, educației fizice și sportului, psihologiei aplicate, precum și studiilor umaniste. Aceasta reflectă viziunea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași de a integra dimensiunea europeană ca preocupare transversală, prezentă în toate domeniile de cercetare și educație ale instituției. Evenimentele se adresează cadrelor didactice, cercetătorilor, studenților, precum și publicului interesat de problematica europeană. 

Prin organizarea acestor manifestări, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași își reafirmă rolul de instituție academică activă în promovarea integrării europene, a cercetării științifice de calitate și a dialogului intercultural. „Săptămâna Europeană la UAIC” reprezintă un cadru propice pentru consolidarea parteneriatelor instituționale și pentru valorificarea rezultatelor proiectelor de cercetare finanțate prin programe europene și naționale.

Programul complet al evenimentului „Săptămâna Europeană la UAIC” este disponibil aici: https://www.uaic.ro/saptamana-europeana-la-uaic-editia-a-vi-a/

Etichete:
Prim plan miercuri, 29 aprilie 2026, 13:40

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica...

Prim plan miercuri, 29 aprilie 2026, 13:31

Complexul Muzeal Național „Moldova" Iași, prin Secția Mediere culturală, Proiecte, Marketing, cu sprijinul activ al Muzeului de Artă,...

Prim plan miercuri, 29 aprilie 2026, 13:26

Părinţii unui copil care comite o infracţiune şi nu răspunde penal sunt obligaţi să meargă la consiliere psihologică. Cei care nu participă...

Prim plan miercuri, 29 aprilie 2026, 12:01

La Iași se desfășoară, astăzi, în Sala Pașilor Pierduți a Universității "Alexandru Ioan Cuza", Salonul Ofertelor Educaționale,...

Prim plan miercuri, 29 aprilie 2026, 10:44

București, 29 aprilie 2026: Organizația Salvați Copiii România coordonează o acțiune de sprijin umanitar imediat în satul Rucăreni, comuna...

Prim plan miercuri, 29 aprilie 2026, 10:19

Partidul Social Democrat a anunţat, miercuri, că toţi reprezentanţii săi care ocupau funcţiile de secretar de stat, subsecretar de stat,...

Prim plan miercuri, 29 aprilie 2026, 10:11

Preţul motorinei ar putea creşte în următoarele zile până la 9,4 – 9,6 lei pe litru, iar unele staţii de alimentare pot rămâne...

Prim plan miercuri, 29 aprilie 2026, 07:49

Noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina au avut loc miercuri dimineaţă în localitatea Ismail, în...

