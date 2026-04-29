Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Fără categorie » Iaşi: Consilierii judeţeni au aprobat dotarea cu echipamente de înaltă complexitate a Spitalului de Neurochirurgie

Iaşi: Consilierii judeţeni au aprobat dotarea cu echipamente de înaltă complexitate a Spitalului de Neurochirurgie

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 aprilie 2026, 14:50

Consilierii judeţeni au aprobat miercuri, în şedinţă ordinară, alocarea fondurilor necesare pentru achiziţia de echipamente de înaltă complexitate şi tehnologie de ultimă oră la Spitalul Clinic de Urgenţă ‘Prof. Dr. Nicolae Oblu’ din Iaşi, cunoscut şi sub denumirea de Spitalul de Neurochirurgie.

Pentru proiectul care are o valoare totală de peste 61 de milioane de lei, Consiliul Judeţean va aloca 6,14 milioane de lei din excedentul bugetar propriu. Suma reprezintă cofinanţarea de minimum 10% necesară accesării fondurilor guvernamentale.

Conform proiectului, cu aceste fonduri vor fi achiziţionate echipamente de înaltă complexitate, precum sisteme de imagistică tip O-arm, roboţi de scanare 3D intraoperatorie, microscoape robotice şi echipamente mobile de rezonanţă magnetică.

‘Ne aflăm deja aproape la jumătatea acestui mandat, iar direcţia noastră rămâne clară: continuitate. Continuitatea proiectelor începute, a investiţiilor asumate şi a ideilor care pot duce judeţul Iaşi mai departe. Chiar şi într-un context politic complicat, cu presiuni şi provocări constante, alegem să nu ne abatem de la ceea ce contează cu adevărat pentru oameni. Nu negociem principii. În schimb, căutăm soluţii. Navigăm printre dificultăţi cu un singur obiectiv: să ducem la capăt proiectele importante’, a declarat preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe.

Managerul Spitalului de Neurochirurgie, prof. dr. Lucian Eva, a precizat că aceste dotări sunt vitale pentru creşterea preciziei în intervenţiile neurochirurgicale, permiţând vizualizarea şi ghidajul în timp real, ceea ce reduce riscurile operatorii şi accelerează recuperarea pacienţilor.

Prin introducerea unor tehnologii precum sistemul computer tomograf 128 slice sau echipamentele de radioterapie intraoperatorie, unitatea medicală se aliniază standardelor internaţionale de excelenţă.

‘Spitalul de Neurochirurgie este de fapt un centru de excelenţă, un hub medical în această zonă de sud-est a Europei. Toate aceste echipamente medicale de ultimă generaţie sunt pentru siguranţa pacienţilor, în primul rând, şi pentru un act medical de cea mai înaltă calitate. Este un efort al statului român care demonstrează că este preocupat de siguranţa medicală a cetăţenilor săi’, a declarat, pentru AGERPRES, dr. Lucian Eva.

El a explicat că Spitalul Clinic de Urgenţă ‘Prof. Dr. Nicolae Oblu’ din Iaşi are o platformă tehnologică mult peste media altor spitale din ţară şi chiar din Europa. Aici sunt trei aparate de rezonanţă magnetică nucleară de 1,5 tesla, trei computere tomograf funcţionale, la care se adaugă şi un CT mobil care este folosit în sala de operaţie.

Anual, la Spitalul Clinic de Urgenţă ‘Prof. Dr. Nicolae Oblu’ sunt trataţi aproximativ 12.000 de pacienţi, sunt efectuate aproximativ 4.000 de intervenţii chirurgicale de supra-specialitate, cum ar fi, de exemplu, cele din sfera neurochirurgicală. În aceeaşi unitate medicală se înregistrează anual, în medie, 25.000 de pacienţi în internări de zi, precum şi aproximativ 1.000 de proceduri în laboratorul de radiochirurgie stereotatică. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Iași: IN MEMORIAM NICOLAE COSTĂCHESCU – 150 de ani de la naștere
Fără categorie marți, 21 aprilie 2026, 06:35

Iași: IN MEMORIAM NICOLAE COSTĂCHESCU – 150 de ani de la naștere

Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi organizează vineri, 24 aprilie...

Iași: IN MEMORIAM NICOLAE COSTĂCHESCU – 150 de ani de la naștere
Biroul Politic Naţional al PSD a decis care este întrebarea la care trebuie să răspundă liderii locali ai PSD la referendumul intern
Fără categorie luni, 20 aprilie 2026, 12:58

Biroul Politic Naţional al PSD a decis care este întrebarea la care trebuie să răspundă liderii locali ai PSD la referendumul intern

„Consideraţi că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan?”, este întrebarea la care trebuie să...

Biroul Politic Naţional al PSD a decis care este întrebarea la care trebuie să răspundă liderii locali ai PSD la referendumul intern
Bacău: Alertă la Bogdănești – posibilă explozie, persoană prinsă sub dărâmături
Fără categorie luni, 20 aprilie 2026, 12:25

Bacău: Alertă la Bogdănești – posibilă explozie, persoană prinsă sub dărâmături

În această dimineață, prin apel la numărul unic de urgență 112, a fost semnalată producerea unei posibile explozii, în comuna Bogdănești,...

Bacău: Alertă la Bogdănești – posibilă explozie, persoană prinsă sub dărâmături
Iași: Concert la Palat – „Concertmaestro” cu Liviu Prunaru
Fără categorie luni, 20 aprilie 2026, 11:26

Iași: Concert la Palat – „Concertmaestro” cu Liviu Prunaru

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Ateneul Național din Iași invită publicul la un nou eveniment sub genericul...

Iași: Concert la Palat – „Concertmaestro” cu Liviu Prunaru
Fără categorie sâmbătă, 4 aprilie 2026, 07:59

MAE: Atenţionare de călătorie pentru Norvegia – COD ROȘU de furtună în regiunile sudice Rogaland şi Agder

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul...

MAE: Atenţionare de călătorie pentru Norvegia – COD ROȘU de furtună în regiunile sudice Rogaland şi Agder
Fără categorie miercuri, 1 aprilie 2026, 11:02

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a început preînscrierile online pentru admiterea 2026

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au început preînscrierile online pentru admiterea 2026. Tinerii care intenționează să...

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a început preînscrierile online pentru admiterea 2026
Fără categorie marți, 31 martie 2026, 11:44

Şeful CNAS: Dosarul electronic de sănătate va fi disponibil pentru fiecare pacient, începând cu vara acestui an

Dosarul electronic de sănătate va fi disponibil începând cu vara acestui an, iar fiecare pacient îl poate accesa de pe telefonul mobil, laptop,...

Şeful CNAS: Dosarul electronic de sănătate va fi disponibil pentru fiecare pacient, începând cu vara acestui an
Fără categorie marți, 31 martie 2026, 10:51

APAVITAL Iași: Din cauza ploilor abundente, mai multe localități din județul Iași rămân fără apă potabilă

UPDATE, ora 10:50 – APAVITAL S.A. aduce la cunoștință utilizatorilor săi că este necesară întreruperea furnizării apei potabile din...

APAVITAL Iași: Din cauza ploilor abundente, mai multe localități din județul Iași rămân fără apă potabilă