Iaşi: Consilierii judeţeni au aprobat dotarea cu echipamente de înaltă complexitate a Spitalului de Neurochirurgie

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 aprilie 2026, 14:50

Consilierii judeţeni au aprobat miercuri, în şedinţă ordinară, alocarea fondurilor necesare pentru achiziţia de echipamente de înaltă complexitate şi tehnologie de ultimă oră la Spitalul Clinic de Urgenţă ‘Prof. Dr. Nicolae Oblu’ din Iaşi, cunoscut şi sub denumirea de Spitalul de Neurochirurgie.

Pentru proiectul care are o valoare totală de peste 61 de milioane de lei, Consiliul Judeţean va aloca 6,14 milioane de lei din excedentul bugetar propriu. Suma reprezintă cofinanţarea de minimum 10% necesară accesării fondurilor guvernamentale.

Conform proiectului, cu aceste fonduri vor fi achiziţionate echipamente de înaltă complexitate, precum sisteme de imagistică tip O-arm, roboţi de scanare 3D intraoperatorie, microscoape robotice şi echipamente mobile de rezonanţă magnetică.

‘Ne aflăm deja aproape la jumătatea acestui mandat, iar direcţia noastră rămâne clară: continuitate. Continuitatea proiectelor începute, a investiţiilor asumate şi a ideilor care pot duce judeţul Iaşi mai departe. Chiar şi într-un context politic complicat, cu presiuni şi provocări constante, alegem să nu ne abatem de la ceea ce contează cu adevărat pentru oameni. Nu negociem principii. În schimb, căutăm soluţii. Navigăm printre dificultăţi cu un singur obiectiv: să ducem la capăt proiectele importante’, a declarat preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe.

Managerul Spitalului de Neurochirurgie, prof. dr. Lucian Eva, a precizat că aceste dotări sunt vitale pentru creşterea preciziei în intervenţiile neurochirurgicale, permiţând vizualizarea şi ghidajul în timp real, ceea ce reduce riscurile operatorii şi accelerează recuperarea pacienţilor.

Prin introducerea unor tehnologii precum sistemul computer tomograf 128 slice sau echipamentele de radioterapie intraoperatorie, unitatea medicală se aliniază standardelor internaţionale de excelenţă.

‘Spitalul de Neurochirurgie este de fapt un centru de excelenţă, un hub medical în această zonă de sud-est a Europei. Toate aceste echipamente medicale de ultimă generaţie sunt pentru siguranţa pacienţilor, în primul rând, şi pentru un act medical de cea mai înaltă calitate. Este un efort al statului român care demonstrează că este preocupat de siguranţa medicală a cetăţenilor săi’, a declarat, pentru AGERPRES, dr. Lucian Eva.

El a explicat că Spitalul Clinic de Urgenţă ‘Prof. Dr. Nicolae Oblu’ din Iaşi are o platformă tehnologică mult peste media altor spitale din ţară şi chiar din Europa. Aici sunt trei aparate de rezonanţă magnetică nucleară de 1,5 tesla, trei computere tomograf funcţionale, la care se adaugă şi un CT mobil care este folosit în sala de operaţie.

Anual, la Spitalul Clinic de Urgenţă ‘Prof. Dr. Nicolae Oblu’ sunt trataţi aproximativ 12.000 de pacienţi, sunt efectuate aproximativ 4.000 de intervenţii chirurgicale de supra-specialitate, cum ar fi, de exemplu, cele din sfera neurochirurgicală. În aceeaşi unitate medicală se înregistrează anual, în medie, 25.000 de pacienţi în internări de zi, precum şi aproximativ 1.000 de proceduri în laboratorul de radiochirurgie stereotatică. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)