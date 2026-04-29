Prima pagină » Știri » Prim plan » Salvaţi Copiii: Sprijin umanitar pentru persoanele afectate de incendiul de la Soveja

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 aprilie 2026, 14:08

Salvaţi Copiii România coordonează o acţiune de sprijin umanitar pentru locuitorii din satul Rucăreni, comuna Soveja, afectaţi de incendiul puternic de la sfârşitul săptămânii trecute, care a distrus complet mai multe locuinţe.

Potrivit unui comunicat al Salvaţi Copiii România transmis miercuri, echipa organizaţiei s-a deplasat în comunitate imediat după producerea incendiului şi a realizat o evaluare rapidă a nevoilor.

Intervenţia a inclus acordarea de suport emoţional pentru persoanele afectate, aflate încă în stare de şoc după pierderile suferite, precum şi distribuirea de pachete de igienă personală şi produse de curăţenie de strictă necesitate.

În plus, Salvaţi Copiii a oferit sprijin financiar de urgenţă pentru acoperirea nevoilor imediate de 500 de lei pentru fiecare adult şi 1.500 de lei pentru fiecare copil.

Activitatea s-a desfăşurat în coordonare cu Primăria Soveja, iar echipa Salvaţi Copiii a vizitat toate gospodăriile afectate, constatând că locuinţele au fost distruse în totalitate.

‘Rămânem alături de aceste familii în procesul dificil de reconstrucţie. Nimeni nu ar trebui să treacă singur prin astfel de momente’, transmit reprezentanţii Salvaţi Copiii.

Organizaţia va continua să monitorizeze situaţia din teren şi să acorde sprijin umanitar şi psihologic celor afectaţi.

Incendiul din localitatea Rucăreni, comuna Soveja, izbucnit duminica trecută, a afectat aproape 30 de locuinţe, jumătate arse din temelii, potrivit autorităţilor locale. (Agerpres/ FOTO Facebook Salvați Copiii România)

