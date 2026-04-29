(AUDIO/FOTO) Elevii ieșeni descoperă ofertele liceelor la Salonul Ofertelor Educaționale

Publicat de Andreea Drilea, 29 aprilie 2026, 12:01

La Iași se desfășoară, astăzi, în Sala Pașilor Pierduți a Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Salonul Ofertelor Educaționale, eveniment organizat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională.

41 de colegii și licee din Iași și zona metropolitană, atât de stat cât și private, își prezintă oferta pentru anul școlar următor.

Unitățile de învățământ și-au amenajat propriile standuri. Reprezentanții Liceului de Informatică ”Grigore Moisil” din Iași fac și demonstrații de robotică:

Vox 1: Noi, în principiu, ne lăudăm cu activitățile noastre extracurriculare, principala fiind cluburile de robotică CyLiis, Peppers și Avocado, cu care participăm la cele mai mari competiții de robotică din România și din toată lumea. Oferta liceului este una strict pe informatică, informatică intensivă.

Reporter: De ce ar trebui să vină elevii, absolvenții de clasa a VIII-a, pentru că lor, în principal, le este dedicat acest eveniment, de ce ar trebuie să vină la Liceul ”Grigore Moisil” din Iași?

Vox 1: Ar trebui sa vină în principiu pentru a-și dezvolta abilitățile de a face conexiuni, abilitățile STEM, public speaking.

Reporter: Voi sunteți reprezentanții cărui colegiu?

Vox 2: Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” Iași.

Reporter: Care este oferta voastră și de ce i-ați sfătui pe tineri să vină către colegiul pe care îl reprezentați?

Vox 3: Noi i-am sfătui pe tineri ca să vină la colegiul nostru, deoarece este un colegiu în inima Iașului și una dintre cele mai bune școli din Iași. Noi vom avea trei clase de profil real, două de matematică-informatică și una de științe ale naturii. Și tot la fel, două clase de profil uman, una filologie bilinvg engleză și o clasă filologie bilingv franceză-germană.

Reporter: Sunt interesați copiii? Au venit, au pus întrebări?

Vox 3: Copiii sunt foarte interesați deoarece noi avem acreditări Erasmus și avem tot felul de proiecte în liceu.

Vox profesor: Daniel Bura, profesor la Liceul cu Program Sportiv Iași. Avem un stand frumos, avem o ofertă frumoasă, clase de handbal, fotbal, atletism și îi așteptăm pe toți iubitorii sportului să ne deschidă ușile.”