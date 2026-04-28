26.335 km de voință: Semimaraton Iași 2026, cel mai mare eveniment de alergare din Nord-Estul României. 3.064 de oameni uniți în jurul educației copiilor vulnerabili

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 aprilie 2026, 18:15

Dacă am pune la cap la cap toți pașii făcuți la Semimaraton Iași 2026, am ajunge la o distanță greu de cuprins în imaginație: 26.335 km — echivalentul a peste 37 de traversări ale României, dus-întors, până când țara însăși devine un traseu al inimii.

Semimaraton Iași face parte dintr-o categorie rară de evenimente în România, fiind în totalitate caritabil. Evenimentul sportiv pleacă de la asemănarea efortului alergătorilor cu cea a copiilor care provin din medii defavorizate, pentru care supraviețuirea zilnică este adevărata competiție.



La ediția aniversară de 10 ani s-au înscris 3064 de participanți, oameni care au ales să transforme alergarea într-un gest de solidaritate și implicare socială pentru educația copiilor din medii defavorizate, asistați în centrele Salvați Copiii Iași și prin proiectul ProRuralis.

Anul acesta evenimentul s-a încheiat după finalizarea curselor de 21 km și 10 km, din cauza fenomenelor meteo extreme.

Dincolo de cifre și condiții, Semimaraton Iași rămâne, în primul rând, despre comunitate, parteneri și despre cauzele sociale pe care aceștia le susțin împreună. Mai mult ca niciodată, peste 12 instituții și 77 de parteneri au făcut posibil realizarea evenimentul și închiderea lui în condiții de siguranță. Pe lângă cei 26.335 km parcurși de alergători, echipa Salvați Copiii Iași și Rotary Club Iași Copou au parcurs încă 6000 km în organizarea și securizarea evenimentului.

Decizia de a întrerupe evenimentul a fost o măsură necesară și obligatorie, având ca prioritate absolută siguranța participanților, voluntarilor și spectatorilor, în conformitate cu legislația privind protecția civilă și organizarea evenimentelor publice.

Relocarea activităților nu a fost posibilă în spații închise, întrucât era necesară securizarea urgentă a infrastructurii (garduri, corturi, mese, scaune, echipamente electronice, scenă, poartă). Dispersarea participanților a fost decisă pentru prevenirea oricărui risc și protejarea bunurilor și persoanelor.

Felicitări câștigătorilor curselor de 21 km și 10 km, care vor fi contactați ulterior pentru ridicarea premiilor, iată-i pe primii clasați:

• 21K Masculin: câștigător număr 575, Catalin Atanasoaie, timp: 01:15:37

• 21K Feminin: câștigător număr 729, Oleksandra Kyryllova, timp: 01:26:10

• 10K Masculin: câștigător număr 1662, Adrian Șchiopu, timp 33:43

• 10K Feminin: cîștigător număr 1442, Alexandra Tucaliuc, timp 42:30

Organizatorii regretă faptul că o parte dintre participanți nu au mai luat startul, însă subliniază că evoluția rapidă a fenomenelor meteo a impus decizii imediate, cu prioritate absolută pentru siguranță.

Mulțumim tuturor alergătorilor, voluntarilor, forțelor de ordine și partenerilor pentru înțelegere și responsabilitate. Adresăm mulțumiri speciale Primăriei Municipiului Iași, Biroului Poliției Rutiere Iași, Poliției Locale Iași, Inspectoratului de Jandarmi Județean „Vasile Lupu” Iași, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturdza” al Județului Iași – ISU Iași, Direcției de Servicii Publice Iași, Inspectoratului Școlar Județean Iași, Salubris Iași și Companiei de Transport Public Iași pentru organizarea evenimentului, cât și în intervenția promptă de sprijin a echipei de organizare în protejarea persoanelor, bunurilor și echipamentelor aflate în pericol.

Implicarea și solidaritatea lor au fost esențiale, iar mesajele de susținere primite sunt profund apreciate.

Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi!