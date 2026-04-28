O treime din toate cazurile de rujeolă raportate în Europa se înregistrează în România

O treime din toate cazurile de rujeolă raportate în Europa se înregistrează în România

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 aprilie 2026, 17:33

O treime din toate cazurile de rujeolă raportate în Europa se înregistrează în România, iar acoperirea vaccinală a scăzut la un nivel îngrijorător, atrage atenţia Forumul Român Pro-Vaccinare.

Specialiştii fac un apel către comunitatea medicală şi la partenerii din sănătate publică să menţină ştiinţa în centrul discuţiilor despre vaccinare.

Invitat la RRA, medicul Mihai Craiu a explicat de ce imunizarea copiilor este esenţială, Mihai Craiu: Vorbim de peste 20.000 de cazuri, apropo de patru din cinci copii europeni cu rujeolă provin din România. Şi din cele 14 decese care s-au înregistrat în Uniunea Europeană, în ultimul an, ca urmare a complicaţiilor rujeolei, 12 sunt în România. Ceea ce trebuie făcut este probabil schimbarea strategiei de comunicare. Trebuie să le spunem părinţilor ezitanţi care sunt riscurile pe care le poate reprezenta o vaccinare incompletă sau complet absentă. Avem şanse 50-50% să întâlnească la şcoală copilul nostru sănătos, un copil care are schema vaccinală incompletă şi poate să aducă în comunitate rujeolă sau rubeolă sau alte maladii mai grave, tuse convulsivă sau chiar difterie.

Peste 35.000 de cazuri de rujeolă au fost confirmate în România între anii 2023 şi 2025. În aceeaşi perioadă, au fost raportate şi 30 de decese. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

