Miting în Piaţa Victoriei organizat astăzi de Confederaţia Meridian împotriva măsurilor guvernamentale

Publicat de Andreea Drilea, 28 aprilie 2026, 07:56

Confederaţia Sindicală Naţională Meridian organizează, marţi, un miting naţional de protest în Piaţa Victoriei, între orele 10:30 – 14:30, la care participă sindicalişti aparţinând tuturor confederaţiilor sindicale naţionale, membrii ai federaţiilor şi asociaţiilor profesionale, ale pensionarilor civili şi militari, asociaţiilor revoluţionarilor, studenţilor, etc.

Potrivit organizatorilor, vor fi prezenţi mii de sindicalişti: silvicultori, ceferişti, administraţie, poliţişti, personal contractual, cadre din învăţământ şi sănătate, mineri, siderurgişti, energeticieni, militari în rezervă, pensionari.

Acţiunea are loc de Ziua Mondială pentru Securitate şi Sănătate la Locul de Muncă marcată anual la 28 aprilie la iniţiativa Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi în apropierea Zilei Internaţionale a Muncii – 1 Mai.

Sindicaliştii sunt nemulţumiţi de aşa-numitele ‘măsuri guvernamentale’ de reformă adoptate în ultima perioadă fără dialog social real, ‘care nu doar că nu au produs rezultatul scontat, dar au afectat grav nivelul de trai, pun în pericol locurile de muncă, afectează grav drepturile lucrătorilor la o salarizare corectă, la o pensionare echitabilă şi la o protecţie socială reală’.

Aceştia consideră că măsurile luate în numele redresării bugetului sunt antieuropene, antiromâneşti şi antiumane şi au dus la agravarea crizei economico-financiare şi distrugerea oricărei speranţe de viitor pentru societatea românească. AGERPRES

PSD şi AUR au anunţat că vor iniţia împreună o moţiune de cenzură prin care îşi propun să demită actualul Executiv
Naţional luni, 27 aprilie 2026, 18:44

PSD şi AUR au anunţat că vor iniţia împreună o moţiune de cenzură prin care îşi propun să demită actualul Executiv

Consultările de astăzi de la Palatul Cotroceni ale preşedintelui cu foştii parteneri de guvernare nu au dus la o soluţie pentru instabilitatea...

PSD şi AUR au anunţat că vor iniţia împreună o moţiune de cenzură prin care îşi propun să demită actualul Executiv
Titlurile de stat pentru populaţie Fidelis, emise în această lună de Ministerul de Finanţe, sunt tranzacţionate la bursă
Naţional luni, 27 aprilie 2026, 18:43

Titlurile de stat pentru populaţie Fidelis, emise în această lună de Ministerul de Finanţe, sunt tranzacţionate la bursă

Titlurile de stat pentru populaţie Fidelis emise în această lună de Ministerul de Finanţe sunt tranzacţionate de astăzi la bursă. Statul a...

Titlurile de stat pentru populaţie Fidelis, emise în această lună de Ministerul de Finanţe, sunt tranzacţionate la bursă
Întâlnirea dintre preşedintele Nicuşor Dan şi liderii partidelor nu a dus la o soluţie
Naţional luni, 27 aprilie 2026, 18:39

Întâlnirea dintre preşedintele Nicuşor Dan şi liderii partidelor nu a dus la o soluţie

Mediator între foştii parteneri de coaliţie şi-a propus să fie în continuare şi preşedintele Nicuşor Dan, însă întâlnirea pe care a...

Întâlnirea dintre preşedintele Nicuşor Dan şi liderii partidelor nu a dus la o soluţie
PSD şi AUR pregătesc demersul unei moţiuni de cenzură
Naţional luni, 27 aprilie 2026, 11:17

PSD şi AUR pregătesc demersul unei moţiuni de cenzură

Fostul vicepremier Marian Neacşu a anunţat, cu puţin timp în urmă, că PSD va iniţia împreună cu AUR o moţiune de cenzură împotriva...

PSD şi AUR pregătesc demersul unei moţiuni de cenzură
Naţional luni, 27 aprilie 2026, 10:50

Guvern: Ştefan Oprea şi-a depus demisia din funcţia de secretar general al Guvernului

Ştefan-Radu Oprea şi-a depus luni demisia din funcţia de secretar general al Guvernului. El va fi înlocuit de Dan Reşitnec, care, până în...

Guvern: Ştefan Oprea şi-a depus demisia din funcţia de secretar general al Guvernului
Naţional luni, 27 aprilie 2026, 10:41

Regizorul Laurenţiu Damian – Premiul pentru întreaga activitate la Gala Premiilor Gopo 2026

Regizorul Laurenţiu Damian va primi Premiul Gopo pentru întreaga activitate la Gala Premiilor Gopo 2026. Distincţia îi este acordată atât...

Regizorul Laurenţiu Damian – Premiul pentru întreaga activitate la Gala Premiilor Gopo 2026
Naţional luni, 27 aprilie 2026, 07:27

Nicuşor Dan are consultări cu liderii partidelor pro-europene despre programele SAFE şi PNRR

Preşedintele Nicuşor Dan are consultări, luni, la Palatul Cotroceni, cu liderii partidelor pro-europene despre programele SAFE şi PNRR, a...

Nicuşor Dan are consultări cu liderii partidelor pro-europene despre programele SAFE şi PNRR
Naţional duminică, 26 aprilie 2026, 11:20

CNIR a scos la licitaţie contractul de supervizare pentru Drumul Expres Bacău-Piatra Neamţ

Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a lansat o licitaţie pentru achiziţia serviciilor de supervizare a contractului ‘Drum...

CNIR a scos la licitaţie contractul de supervizare pentru Drumul Expres Bacău-Piatra Neamţ