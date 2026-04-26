Mii de vizitatori au au fost la Târgul de carte „Gaudeamus” Radio România de la Cluj-Napoca

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 aprilie 2026, 08:26 / actualizat: 26 aprilie 2026, 9:28

Mii de vizitatori au trecut până acum pragul Târgului de carte „Gaudeamus” Radio România de la Cluj-Napoca. Oamenii sunt încântaţi de oferta care constă atât în cărţi, dar şi în produse muzicale sau multimedia şi editorii spun că vânzările sunt foarte bune.

Corespondentul RRA, Claudiu Pădurean: Zeci de lansări şi de prezentări de carte au fost programate la Târgul de carte „Gaudeamus” Radio România din Cluj-Napoca. Acestea, împreună cu ofertele speciale şi cu reducerile oferite de edituri, au atras foarte mulţi elevi şi studenţi pe la standurile expozanţilor.

Repoerter: Ce fel de cărţi căutaţi?

-: În general horror, sincer, de Stephen King, best seller-uri sau cărţi după filme, precum The Maze.

-: Fantasy, de obicei şi cu adolescenţi, ceva mai modern să fie.

Reporter: Aţi găsit ceea ce căutaţi?

-: Am găsit şi mi-am luat.

Reporter: Gusturile cumpărătorilor sunt foarte diverse.Vreau să vă întreb cum merge vânzarea la această

ediţie a Târgului Gaudamus?

-: Ca niciodată, am fost la toate târgurile, dar târgul ăsta a mers foarte bine, probabil şi vremea şi, zic eu, cărţile pe care le avem. Au căutat mult istoria, avem Istoria Transilvaniei şi cărţi istorice şi colecţia doamnei Ioana M. Petrescu, cu studii eminesciene.

Târgul de carte va rămâne deschis până la ora 20:00.