(AUDIO) USV Iași își deschide porțile cu o ofertă educațională adaptată pieței muncii

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 aprilie 2026, 09:49

Universitatea de Științe ale Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași își deschide porțile pentru o nouă generație de studenți, venind cu o ofertă educațională adaptată cerințelor actuale pieței muncii.

Pentru noul an universitar, instituția a pregătit aproximativ o mie de locuri pentru ciclul de licență și alte 500 de locuri destinate masteranzilor.

Noutatea acestei sesiuni de admitere constă în introducerea a două specializări noi de master, menite să pregătească experți în domenii cheie ale industriei alimentare.

Potrivit rectorului Gerard Jităreanu, studenții pot opta de acum pentru programul „Managementul calității și siguranței alimentelor” în cadrul Facultății de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare. De asemenea, Facultatea de Horticultură își extinde oferta cu specializarea „Tehnologia și controlul calității băuturilor”.

Gerard Jităreanu: Cifra de școlarizare la nivel național va fi cam aceeași ca și în anul precedent. Dacă va fi așa, ne așteptăm ca domeniile considerate prioritare să primească în continuare un număr semnificativ de locuri, iar între aceste domenii prioritare se găsesc și multe dintre specializările universității noastre. Deci, ne așteptăm, în principiu, la același număr de locuri pentru admitere la nivel de licență și master ca și în anul trecut. La nivel de licență nu avem specializări noi, iar la nivel de master apar două specializări noi, care vin să completeze direct cerințele care au rezultat în urma discuțiilor cu reprezentanți din domeniul agribusiness.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)