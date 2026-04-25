Ministrul de Exerne, Oana Ţoiu, l-a convocat pe ambasadorul Federaţiei Ruse, după prăbuşirea dronei în zona municipiului Galaţi

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 aprilie 2026, 12:56

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, l-a convocat pe ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti ca urmare a prăbuşirii unei drone într-o zonă locuită a municipiului Galaţi.

Ministerul român de Externe califică acţiunea a drept iresponsabilă şi provocatoare, care încalcă suveranitatea spaţiului aerian al României şi putea pune în pericol siguranţa populaţiei.

Amintind că fragmentele de dronă care au căzut noaptea trecută la Galaţi au încărcătură explozivă, au constatat echipele de specialişti aflate la faţa locului.

Peste 200 de localnici au fost evacuaţi de urgenţă ca măsură preventivă, în timp ce perimetrul a fost securizat.

Potrivit Ministerului Apărării Naţionale, nu au fost înregistrate victime, dar au fost avariate o anexă gospodărească şi un stâlp de electricitate.

Drona cu încărcătură explozivă va fi preluată şi transportată într-o zonă sigură, unde va fi distrusă în condiţii controlate. (Rador/ FOTO IGSU)

