Președintele Nicușor Dan a început, astăzi, la Cotroceni, discuțiile cu liderii PNL.

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 aprilie 2026, 11:05

Preşedintele Nicuşor Dan a început, miercuri, la Cotroceni, discuţiile cu liderii PNL, în contextul consultărilor cu reprezentanţii coaliţiei de guvernare pe care le-a convocat, după ce social-democraţii i-au retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

Delegaţia liberalilor este formată din preşedintele partidului, prim-ministrul Ilie Bolojan, secretarul general al PNL, Dan Motreanu, şi prim-vicepreşedinţii Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc, Ciprian Ciucu şi Adrian Veştea.

Anterior, la consultări cu preşedintele au fost liderii social-democraţi: preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, şi viceprim-ministrul Marian Neacşu.

După discuţiile cu liberalii, la consultări vor ajunge reprezentanţii UDMR, ai Grupului minorităţilor naţionale şi cei ai USR.

Luni, România a intrat în criză politică, după ce Partidul Social Democrat, membru al coaliţiei de guvernare, a decis să îi retragă sprijinul prim-ministrului liberal Ilie Bolojan. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)