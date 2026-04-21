Şedinţă PNL la Palatul Parlamentului

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 aprilie 2026, 11:18

Este şedinţă PNL la această oră, la Palatul Parlamentului, la care sunt prezenţi şi lideri din teritoriu.

Întâlnirea are loc după decizia PSD de retragere a sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. Deşi social-democraţii îl vor plecat de la Palatul Victoria, Ilie Bolojan a declarat ieri că va continua să îşi exercite mandatul pentru a asigura stabilitatea guvernării.

La rândul său, prim-vicepreşedintele PNL, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a precizat că liberalii au acum pe masă două opţiuni: Fie conducerea unui cabinet minoritar, fie retragerea în opoziţie.

În opinia lui Ciprian Ciucu, motivul pentru care PSD a provocat această criză politică este fuga de responsabilitate.

Ciprian Ciucu: Au fost luate o serie de măsuri care au afectat populaţia şi când să se ajunge la privilegii, când să se ajungă la tăierea risipei şi a cheltuielilor bugetare, inclusiv afaceri în energie şi altele asemenea, ce s-a întâmplat atunci imediat? Au început să facă maşinaţiuni să dărâme Guvernul. Acesta este diferenţa dintre noi şi PSD – am recunoscut, am încercat, ne-am asumat o guvernare grea, într-un moment în care toţi fugeau de guvernare, Ilie Bolojan şi-a asumat-o. După care, în timp ce muncea pentru ţară, în timp ce scotea cărbuni încinşi din foc, mai primea şi bâte pe spinare, metaforic vorbind, în fel şi fel de declaraţii pe care le-au regizat permanent. Dacă era ceva bun, ei spuneau că a făcut PSD, dacă era ceva care presupunea o acţiune mai grea din partea Guvernului, nu foarte populară, era la Ilie Bolojan.

La finalul şedinţei PNL de astăzi sunt aşteptate declaraţii de presă care să lămurească direcţia partidului şi a guvernării în perioada următoare. Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, este invitat astăzi la dezbaterea de prânz de la Radio România Actualităţi, imediat după Radiojurnalul orei 13:00.

