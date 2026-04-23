„Zimbru”, o piesă cât o țară, în premieră la Radio România Iași! Cristian Ștefănescu și Sebastian Cătănoiu în matinal cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 aprilie 2026, 11:20

Omul care aduce vestea

„Zimbru”, o piesă cât o țară, în premieră la Radio România Iași!

De Ziua Mondială a Pământului, doi artiști români au lansat piesa „Zimbru” cu sunete reale din Parcul Natural Vânători Neamț!

Muzicianul Cristian Ștefănescu, aka Electric Brother și Sebastian Cătănoiu, directorul Parcului Natural Vânători Neamț, în matinal cu Adina Șuhan

Procesul de creație a pornit de la zecile de ore de înregistrări de teren realizate de George Vlad în Parcul Natural Vânători Neamț.

Cristian Ștefănescu, aka Electric Brother, a ascultat aceste materiale și a construit o piesă în care fiecare sunet din natură ocupă un rol precis, ca într-o orchestră clasică.

Zimbrul este titlul piesei dar și personajul ei central. Apare ca un fel de solist simbolic — nu neapărat literal, ci ca prezență, ca greutate în piesă. Un animal masiv, dar tăcut, care dă direcția întregii compoziții.

Parcul Natural Vânători Neamț este singurul din Europa care deține, în același spațiu geografic, toate cele trei forme de management al zimbrului: captivitate, semi-libertate și libertate.

Pe cele 30.000 de hectare de păduri ale parcului trăiesc în libertate, în prezent, peste 80 de exemplare de zimbru.

Muzicianul Cristian Ștefănescu, aka Electric Brother și Sebastian Cătănoiu, directorul Parcului Natural Vânători Neamț, în matinal cu Adina Șuhan:

Ziua Forțelor Terestre Române se sărbătorește anual pe 23 aprilie! Plutonier adjutant principal Lucian Irimia cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 22.04.2026.
Emisiuni miercuri, 22 aprilie 2026, 13:26

Ziua Forțelor Terestre Române se sărbătorește anual pe 23 aprilie! Plutonier adjutant principal Lucian Irimia cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 22.04.2026.

Cu acest prilej, Statul Major al Forțelor Terestre, marile unități și unitățile din subordine organizează, împreună cu autoritățile...

Ziua Forțelor Terestre Române se sărbătorește anual pe 23 aprilie! Plutonier adjutant principal Lucian Irimia cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 22.04.2026.
Puls Juridic: Când răspund penal minorii? (Partea I)
Emisiuni miercuri, 22 aprilie 2026, 11:13

Puls Juridic: Când răspund penal minorii? (Partea I)

În România, legea stabilește condițiile în care un minor poate răspunde penal, în funcție de vârsta acestuia și de existența...

Puls Juridic: Când răspund penal minorii? (Partea I)
(AUDIO) Eveniment sub „Lumina creștină” a Sfintelor Paști
Emisiuni miercuri, 22 aprilie 2026, 11:01

(AUDIO) Eveniment sub „Lumina creștină” a Sfintelor Paști

La Iași, în ziua de marți, 14 aprilie 2026, în a treia zi de Paști, începând cu ora 11, în incinta Casei Cărții, a fost organizată...

(AUDIO) Eveniment sub „Lumina creștină” a Sfintelor Paști
Relațiile bune în cuplu devin plictisitoare? Psihoterapeuții Dana și Gabriel Irimia, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 22 aprilie 2026, 10:18

Relațiile bune în cuplu devin plictisitoare? Psihoterapeuții Dana și Gabriel Irimia, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea Relațiile bune în cuplu devin plictisitoare? Stabilitatea înseamnă rutină sau echilibru în relație? Emoțiile intense...

Relațiile bune în cuplu devin plictisitoare? Psihoterapeuții Dana și Gabriel Irimia, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 22 aprilie 2026, 10:12

Împreună pentru tinerii și adulții cu autism! „Armonii albastre”, concert caritabil la Iași, duminică 26 aprilie

Împreună pentru tinerii și adulții cu autism! „Armonii albastre”, concert caritabil la Iași, duminică 26 aprilie! Mesajul echipei:...

Împreună pentru tinerii și adulții cu autism! „Armonii albastre”, concert caritabil la Iași, duminică 26 aprilie
Emisiuni miercuri, 22 aprilie 2026, 09:46

Dr. Mihail Pautov, invitat special la Dezbaterea Zilei cu Irina Andrea Fiedler

Astăzi, la Dezbaterea Zilei, invitatul special este dr. Mihail Pautov, expert în comunicare și asistent de cercetare în chirurgie generală la IC...

Dr. Mihail Pautov, invitat special la Dezbaterea Zilei cu Irina Andrea Fiedler
Emisiuni marți, 21 aprilie 2026, 12:47

Vine sezonul căpușelor! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 21.04 2026.

𝐕𝐢𝐧𝐞 𝐬𝐞𝐳𝐨𝐧𝐮𝐥 𝐜ă𝐩𝐮ş𝐞𝐥𝐨𝐫. Zeci de pacienți au ajuns deja la urgențe. 𝐂𝐞...

Vine sezonul căpușelor! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 21.04 2026.
Emisiuni marți, 21 aprilie 2026, 11:08

Gașca Zurli în turneu la Vaslui și la Focșani. Alin Dezso, manager și PR comunicare la Zurli, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea Gașca Zurli în turneu la Vaslui și la Focșani în weekend, 25-26 aprilie 2026 Spectacolul „Șeful Casei” se...

Gașca Zurli în turneu la Vaslui și la Focșani. Alin Dezso, manager și PR comunicare la Zurli, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan