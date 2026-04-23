„Zimbru”, o piesă cât o țară, în premieră la Radio România Iași! Cristian Ștefănescu și Sebastian Cătănoiu în matinal cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 aprilie 2026, 11:20

Omul care aduce vestea

„Zimbru”, o piesă cât o țară, în premieră la Radio România Iași!

De Ziua Mondială a Pământului, doi artiști români au lansat piesa „Zimbru” cu sunete reale din Parcul Natural Vânători Neamț!

Procesul de creație a pornit de la zecile de ore de înregistrări de teren realizate de George Vlad în Parcul Natural Vânători Neamț.

Cristian Ștefănescu, aka Electric Brother, a ascultat aceste materiale și a construit o piesă în care fiecare sunet din natură ocupă un rol precis, ca într-o orchestră clasică.

Zimbrul este titlul piesei dar și personajul ei central. Apare ca un fel de solist simbolic — nu neapărat literal, ci ca prezență, ca greutate în piesă. Un animal masiv, dar tăcut, care dă direcția întregii compoziții.

Parcul Natural Vânători Neamț este singurul din Europa care deține, în același spațiu geografic, toate cele trei forme de management al zimbrului: captivitate, semi-libertate și libertate.

Pe cele 30.000 de hectare de păduri ale parcului trăiesc în libertate, în prezent, peste 80 de exemplare de zimbru.

Muzicianul Cristian Ștefănescu, aka Electric Brother și Sebastian Cătănoiu, directorul Parcului Natural Vânători Neamț, în matinal cu Adina Șuhan: