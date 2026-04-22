Ziua Forțelor Terestre Române se sărbătorește anual pe 23 aprilie! Plutonier adjutant principal Lucian Irimia cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 22.04.2026.

Ziua Forțelor Terestre se sărbătorește pe 23 aprilie, în aceeași zi în care se prăznuiește Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință, Patronul spiritual și ocrotitorul militarilor din Forțele Terestre.

Publicat de mihaipohoata, 22 aprilie 2026, 13:26



Cu acest prilej, Statul Major al Forțelor Terestre, marile unități și unitățile din subordine organizează, împreună cu autoritățile publice locale, ceremonii militare la monumentele închinate eroilor, competiții sportive și aplicativ-militare, activități cultural-educative și concerte ale muzicilor militare.

Istoria Forțelor Terestre este legată de evoluția Armatei României, reprezentând o componentă fundamentală a apărării.

Prin capabilitățile sale moderne și instruirea complexă a trupelor, această categorie de forțe conferă siguranță cetățenilor și încredere în capacitatea României de a răspunde ferm și eficient oricărei amenințări la adresa independenței și unității naționale.

Detalii ne oferă plutonier adjutant principal Lucian Irimia, jurnalist militar și redactor la Observatorul Militar, astăzi, miercuri, 22 aprilie 2026, în intervalul orar 12:25 – 12:35, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de asemenea de Mihai Florin Pohoață.

Surse: plutonier adjutant principal Lucian Irimia, jurnalist militar și redactor la Observatorul Militar; Statul Major al Forțelor Terestre.