#StareaEducației (INTERVIU) Inițiative care inspiră elevii la Colegiul „Vasile Alecsandri” din Iași. Alla Apopei, directorul instituției: ”Concursul VESTIGIA LITTERARUM își propune să îi apropie pe elevi de antichitate, prin explorarea și interpretarea textelor autorilor latini și greci. Anul trecut am avut de luptat pentru a menține limbile clasice în programa școlară la liceu.”

Publicat de andreeadaraban, 20 aprilie 2026, 16:20

Atenția tinerilor este în zilele noastre atrasă tot mai des de conținuturi rapide și ușor de consumat, iar educația caută forme prin care să readucă în prim plan profunzimea actului cultural.

La Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” din Iași această direcție prinde conturi prin inițiative care îmbină tradiția cu abordări moderne și oferă elevilor experiențe de învățare autentice. Un astfel de demers este Festivalul Regional de Teatru ”Reflector spre Viitor”, aflat la prima ediție și programat în luna iunie a acestui an.

Evenimentul își propune să aducă în atenție teatrul ca instrument educațional, oferindu-le elevilor oportunitatea de a-și explora creativitatea, emoțiile și capacitatea de exprimare. Această inițiativă nu apare însă izolat, ci se înscrie într-o viziune educațională mai amplă, susținută de proiecte solide, precum concursul național VESTIGIA LITTERARUM.

Dacă teatrul aduce în prezent trăirea artistică directă, acest concurs propune o întoarcere spre rădăcinile culturii europene, invitând elevii să exploreze universul antichității greco-latine prin eseuri, dramaturgie, desen și creație de jocuri educative.

Despre aceste inițiative și despre rolul lor în formarea elevilor, a discutat colega noastră, Andreea Daraban, cu Alla Apopei, director al Colegiului Național ”Vasile Alecsandri” din Iași.

Andreea Daraban: Vă propun să începem dialogul nostru cu această competiție, VESTIGIA LITTERARUM, care abordează teme din antichitatea greco-latină. În ce constă acest concurs și cui se adresează?

Alla Apopei: Este un concurs unic la nivelul țării, pentru că suntem singura instituție care, în parteneriat cu Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, cu secția de Limbi clasice a Facultății de Litere, în urmă cu șase ani, exact în pandemie, am inițiat acest concurs, care a crescut și iată că a ajuns, după cum spuneam, la cea de-a șasea ediție. Ne-am gândit, inițial că, fiind copii, mai ales de la secțiile umaniste, profilul umanist, să poată să se apropie mai mult de textele latine, pentru că avem rezultate deosebite la concursuri naționale, internaționale. Iașiul este o oază a culturii și am vrut să venim în sprijinul lor și să putem să-i susținem, să dezvoltăm aceste competențe, aceste pasiuni ale lor prin explorarea și interpretarea textelor autorilor antichității greco-latine, precum Cicero, Seneca, Aristotel, Platon, Sfântul Augustin și alții. Universitatea selecta textele și propunea elevilor de clasele liceale să le interpreteze, să dea o abordare personală și așa cum o simt ei, potrivit vârstei și viziunii moderne. Am văzut că era foarte mare interesul și din partea elevilor de gimnaziu și am introdus secțiunea de desene. La această secțiune avem sute de desene și ne ajută un juriu foarte competent, format și din specialiști de la Palatul Culturii, dar și de la Colegiul Național de Arte ”Octav Băncilă” și de la Palatul Copiilor. Ulterior am mers spre dramaturgie. E o formă a artei prin care elevii se descoperă, prin care elevii se afirmă, leagă conexiuni și se pot exprima mult mai ușor.

Andreea Daraban: Așadar, câte secțiuni are acest concurs?

Alla Apopei: Interpretare de text literar, dramaturgie, desen și anul trecut am venit cu o secțiune nouă, pe care am descoperit-o în interacțiunea noastră cu elevii, și anume jocul. La orice vârste ne place să ne jucăm și am avut surprinderea și bucuria să constatăm că din toată țara, pentru că acest concurs este adresat elevilor din toată țara, să vină elevi cu jocuri foarte creative, inventate de ei, aplicând informațiile, cunoștințele despre mitologie, despre organizarea armatei romane, despre cucerirea teritoriilor de către romani, despre contextele moderne, pe care le transfigurează într-un spațiu al antichității și le readuc interpretate în viziunea lor.

Andreea Daraban: Concursul este structurat pe mai multe etape. Este etapa județeană? Etapă națională?

Alla Apopei: Da, etapa județeană, care s-a încheiat, iar în luna mai, este programată etapa națională, mai exact în perioada 15-17 mai.

Andreea Daraban: Există o aplecare a Colegiului ”Vasile Alecsandri” din Iași către limba, cultura și istoria lumii latine și elene.

Alla Apopei: Da, noi suntem o școală cu o tradiție umanistă. Dar ne bucurăm că putem crea acest echilibru între profilul real și profilul umanist, avem foarte mulți elevi pasionați de ”umanioare”, cum li se spunea anterior. Avem foarte multe premii la olimpiadele pentru limbile străine. Iată, de mai mulți ani, avem premii la Olimpiada Națională pentru Limbile Clasice, secțiunea Limba Latină, pornind de la elevii claselor a VII-a, pe care îi descoperim și îi creștem, până la clasa a XII-a. De asemenea, avem și concursuri internaționale și asta îi atrage pe elevi, atunci când știu că există și o competiție internațională. Motivația lor este și mai mare, dacă sunt elevi buni și, bine, nu ajung acolo chiar așa de la prima încercare, trebuie să parcurgă mai multe etape. Oricum, aceste concursuri pentru etapa internațională, sunt destinate elevilor de clasa a XII-a, adică nu poate participa unul de a VII-a sau de a IX-a, trebuie să crească, trebuie să se formeze, trebuie să simtă textul latin, trebuie să știe să-l interpreteze și anul acesta ne bucurăm că, la ”CERTAMEN ARPINAS”, Arpino este localitatea din Italia, patria lui Cicero, și în fiecare an se organizează acest concurs internațional, unde vin elevi din toată lumea, nu doar din Europa. Iar Iașiul are două eleve, una de la Colegiul Național și una de la Colegiul ”Vasile Alecsandri”. La nivelul țării sunt doar șase elevi selectați care vor participa în perioada 7-10 mai la această competiție valoroasă, ”CERTAMEN ARPINAS”.

Andreea Daraban: Iată, studiul limbii latine este agreat de elevi și mai mult decât atât au și rezultate, după cum povestiți dumneavoastră. Se mai dă bacalaureatul la această disciplină?

Alla Apopei: Anul trecut am avut de luptat pentru a menține limbile clasice, limba latină și limba greacă veche, în programa școlară la liceu și am fost susținuți și de Academia Română și de Universitate, pentru că o țară latină este imposibil să nu studieze limba latină în programa școlară, în curriculumul obligatoriu. Din păcate, din 2010, elevii de la profilul umanist nu pot susține, deci li s-a luat acest drept, Bacalaureatul la Limba Latină. Să sperăm că odată cu reforma sau restructurarea Bacalaureatului, ce vine în urma acestor noi planuri cadru, deci atunci în 2030,când anunță ministerul că Bacalaureatul va arăta altfel, va avea și Limba Latină pentru profilul umanist, locul ei, acolo, printre alte discipline, astfel încât elevii care-și doresc să o studieze și să-și construiască un parcurs, un traseu profesional legat de antichitate, de limba latină, pentru că sunt încă foarte multe lucruri nedescoperite, nespuse și e o nișă pentru elevii pasionați ca să putem, să readucem în lumina prezentului ceea ce au făcut anticii. Cine știe ce mai descoperim.

Andreea Daraban: Un alt proiect al Colegiului Național ”Vasile Alecsandri” este festivalul de teatru ”Reflector spre Viitor”, prima ediție, organizată în luna iunie acestui an. De ce un astfel de eveniment?

Alla Apopei: Și aici noi avem o tradiție, vedeți că se leagă, teatrul e o pasiune a elevilor și nu numai a elevilor de la Colegiul ”Vasile Alecsandri”, ci a elevilor de gimnaziu, pentru că avem o trupă, intitulată ”Albatros”, sau a elevilor de liceu, unde iar avem o trupă, respectiv ”Euridice”. Iar în perioada pandemiei se pare ca a fost un punct de cotitură și un timp propice pentru a aprofunda niște lucruri, pentru a le dezvolta, pentru că aceste trupe, cel puțin ”Euridice”, sub coordonarea doamnei profesor Daniela Bahrin, profesoară de română, au prins conturi atunci, în 2020. Copiii au obținut foarte multe premii la concursuri județene, la concursul organizat de Teatrul Luceafărul, la concursurile interjudețene. Doamna profesoară Bahrin a fost și este, în continuare, inițiatoarea și coordonatoarea unui proiect care a unit sub cupola colegiului nostru liceele care poartă numele Vasile Alecsandri din țară și din Republica Moldova. ”Valențe alecsandriste” s-a numit acest proiect. Dar ne-am gândit că sub egida acestui proiect, văzând preocuparea copiilor și interesul și premiile, să organizăm acest concurs, care reprezintă o nevoie la nivel interjudețean și este adresat și copiilor din Republica Moldova.

Andreea Daraban: Câte trupe vor participa din județele Moldovei și din Republica Moldova?

Alla Apopei: Încă este în derulare înscrierea. Și e interesant că avem și o secțiune de afișe în regulamentul concursului. Deci noi sperăm să avem 15, 20, 25 de trupe, pentru că avem și o sală de festivități foarte spațioasă, primitoare.

Andreea Daraban: Așadar se face întâi selecția trupelor și în zilele de 4 și 5 iunie va fi etapa națională.

Alla Apopei: Exact, da. Deci vor primi invitație doar trupele selectate. Beneficiem pentru acest concurs de parteneriatul Universității de Arte ”George Enescu”.

Andreea Daraban: Considerați că rolul școlii este și acesta de a cultiva gustul pentru cultură?

Alla Apopei: Absolut, absolut. Școala nu înseamnă doar note. Catalogul este electronic, deci nu putem să punem doar note și catalog și cunoștințe. În epoca modernă, școala înseamnă un spațiu unde copiii se dezvoltă pe toate palierele, unde copiii învață să se exprime, unde copiii învață să fie, învață să trăiască în comun, învață să meargă la teatru, să citească. Avem și foarte multe cluburi de lectură. Eu sunt profesor la Colegiul ”Vasile Alecsandri” din anul 2000, deci am deja 26 de ani experiență doar în cadrul acestei instituții și vedem prin absolvenții noștri, care s-au format prin proiectele educative sau educaționale mult mai ample ale școlii, că am crescut cetățenii buni, implicați, antreprenori. Avem foarte, foarte mulți absolvenții valoroși.

