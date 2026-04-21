„Michael Jackson: Legacy” – Un omagiu cinematografic adus Regelui Pop, la Cinema Ateneu Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 aprilie 2026, 11:22

Cinema Ateneu invită publicul ieșean să celebreze viața, muzica și geniul artistic al unuia dintre cei mai mari entertaineri ai tuturor timpurilor, în cadrul programului special Michael Jackson: Legacy.

Evenimentele vor avea loc în Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan” a Ateneului Național din Iași și vor aduce pe marele ecran trei producții de excepție, inclusiv mult-așteptata premieră a filmului biografic Michael (regia Antoine Fuqua), un proiect special în care rolul legendarului artist este interpretat chiar de nepotul său – Jaafar Jackson, aducând pe ecran o interpretare profund personală și autentică.

Programul este dedicat atât fanilor nostalgici, cât și noilor generații care doresc să descopere magia Regelui Pop, oferind o incursiune fascinantă în culisele carierei sale, de la repetițiile intense, la viziunea sa artistică inegalabilă. Invitații speciali vor deschide alături de public un dialog despre impactul artistului la nivel mondial și național, despre puterea artei sale și despre concertele Michael Jackson din România.

„Michael Jackson: Legacy este o celebrare a unui fenomen cultural care a marcat și a inspirat generații întregi. Așa cum ne-am obișnuit deja publicul, la Cinema Ateneu căutăm mereu să oferim experiențe cinematografice memorabile. Faptul că avem ocazia să prezentăm în premieră mult-așteptatul film biografic „Michael” (regia Antoine Fuqua, alături de producții deja consacrate care dezvăluie geniul său creativ, reprezintă o oportunitate deosebită pentru cinefili de a se reconecta cu energia, emoția și moștenirea incontestabilă a Regelui Pop.” Andrei Giurgia, coordonatorul Cinema Ateneu.

Bilete: cinemaiasi.ro/michael-jackson-legacy/, la casieria Ateneului Național din Iaşi sau la automatele amplasate la Sala Unirii (Cinema Victoria) și la Ateneul Național din Iași.

Preț bilet: 25 de lei

PROGRAM:

Miercuri, 22 aprilie 2026

20:00 – Michael Jackson: Asta-i tot / Michael Jackson: This Is It (regia Kenny Ortega) – AG – documentar – cinemaiasi.ro/film/michael-jackson-this-is-it/

 

Vineri, 24 aprilie 2026

20:00 – Michael (regia Antoine Fuqua) – AG – biografic – cinemaiasi.ro/film/michael/

Invitat special: Florin Daminescu (realizator programe Radio Iași)

„În lumea muzicii, Michael Jackson a fost și este, fără doar și poate, o legendă. Într-o carieră impresionantă care a început la vârsta de 5 ani, acesta a reușit să înregistreze cel mai de succes album al tuturor timpurilor (Thriller) și să câștige 8 premii Grammy într-un singur an. Însă, cu siguranță, sunt și aspecte mai puțin știute despre controversatul artist, cum ar fi faptul că în copilărie MJ iubea povestea lui Rip Van Winkle, dar și personajul animat Pinocchio, sau că mișcarea de dans „moonwalk” este inspirată din coregrafia mimului Marcel Marceau. Nu cred că există cineva care să pretindă că știe totul despre Michael, dar putem încerca să ne aducem aminte de artistul care a reușit, dincolo de controverse, să ne ofere atâtea și atâtea hituri care, până la urmă, ne-au făcut viața mai frumoasă.”Florin Daminescu

 

Sâmbătă, 25 aprilie 2026

19:00 – Moonwalker (regia Jim Blashfield, Jerry Kramer, Colin Chilvers) – AG – acțiune – cinemaiasi.ro/film/moonwalker/

21:00 – Michael (regia Antoine Fuqua) – AG – biografic – cinemaiasi.ro/film/michael/

Duminică, 26 aprilie 2026

15:00 – Michael (regia Antoine Fuqua) – AG – biografic – cinemaiasi.ro/film/michael/

Invitat special: Sorin Lupașcu (DJ)

„În care deceniu găsim artiști care, sub numele lor, îmbracă întregul progres al muzicii mondiale. În anii ’60 povestim despre Elvis și The Beatles. În anii ’70 vorbim despre ABBA. În anii ’80 apare Michael Jackson. Și nu trece mult până ce toată lumea îi spune King of Pop. Are el o voce nemaipomenită? Nu. Sunt compozițiile sale extraordinare? Așa și așa. Și atunci, de ce King of Pop? Simplu. Este cel care a schimbat complet conceptul de prezență scenică, de entertainment și de apariție scenică. Show-businessul a devenit, astfel, împărțit în două mari ere istorice: înainte și după Michael Jackson. Niciun alt artist, niciodată, nu a avut o influență atât de mare asupra deschiderii muzicale mondiale cum a făcut-o el. Dacă te opreai oriunde pe glob și întrebai cum se numește președintele Statelor Unite sau Papa de la Vatican, era posibil să nu afli răspunsul corect. Dar dacă spuneai Michael Jackson, îl știa toată planeta.” Sorin Lupașcu

