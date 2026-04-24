(AUDIO) Premieră la Iași: Primul transplant de cord, anunțat de Ziua Națională a Transplantului

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 aprilie 2026, 13:29

În acest an la Iași se va efectua primul transplant de cord a anunțat, astăzi, în deschiderea lucrărilor de la Iași prilejuite de Ziua Națională a Transplantului, Raluca Neagu, coordontor al Centrului Regional de Transplant de la Iași.

Manifestarea a reunit medici de specialitate din Regiunea de Dezvoltare Nord Est.

Anul acesta se marchează 25 de ani de la primul tramsplant renal efectuat la Iași, 10 ani de la primul transplant hepatic și 8 ani de la primul transplant de cornee.

Raluca Neagu a mai spus că linia de finanțare este asigurată și în a doua parte a acestui an se va încerca transplantarea primului cord la Iași.

De asemenea, vor fi continuate demersurile pentru efectuatea primului transplant pulmonar la Iași.

Raluca Neagu: Faptul că am fost acreditați, pe parcursul timpului, pentru a efectua diverse tipuri de transplant înseamnă că și evoluția transplantului a fost destul de bună, cu un număr destul de mare de intervenții chirurgicale din toate categoriile. În fiecare an, numărul de donatori a crescut și sper să crească și mai mult. Noi avem în subordine mai multe județe, adică toată regiunea Moldovei, și sper ca și colegii mei din celelalte județe, care sunt, mă refer la ceilalți coordonatori din celelale centre de transplant din Moldova, care sunt astăzi invitați aici, cred că, pentru prima dată, să realizeze importanța evenimentului și să înceapă, pe viitor, să dea un număr tot mai mare de donatori.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

METEO: Atenționare Cod galben de vânt în județele Iași, Botoșani, Suceava și Vrancea
Prim plan vineri, 24 aprilie 2026, 11:26

METEO: Atenționare Cod galben de vânt în județele Iași, Botoșani, Suceava și Vrancea

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN Interval de valabilitate: 24 aprilie, ora 10:00 – 24 aprilie, ora 21:00 Fenomene vizate: intensificări ale...

METEO: Atenționare Cod galben de vânt în județele Iași, Botoșani, Suceava și Vrancea
Doi români, implicaţi în accidentul feroviar din Danemarca
Prim plan vineri, 24 aprilie 2026, 11:25

Doi români, implicaţi în accidentul feroviar din Danemarca

Doi români, implicaţi în accidentul feroviar din Danemarca, a anunţat ministrul de Externe, Oana Ţoiu. Accidentul feroviar s-a produs joi...

Doi români, implicaţi în accidentul feroviar din Danemarca
(AUDIO) AJOFM Iași sprijină 1.600 de tineri NEET, prin cursuri gratuite și consiliere. Aceștia primesc și stimulente financiare pentru integrarea pe piața muncii
Prim plan vineri, 24 aprilie 2026, 10:55

(AUDIO) AJOFM Iași sprijină 1.600 de tineri NEET, prin cursuri gratuite și consiliere. Aceștia primesc și stimulente financiare pentru integrarea pe piața muncii

Tinerii din categoria NEET, cei care nu sunt angajați și nu urmează o formă de educație sau formare, au noi oportunități de sprijin și...

(AUDIO) AJOFM Iași sprijină 1.600 de tineri NEET, prin cursuri gratuite și consiliere. Aceștia primesc și stimulente financiare pentru integrarea pe piața muncii
Suceava: AMAS 2026, ediția I a Întâlnirii Școlilor Academice de Artă – o inițiativă educațională pe cât de originală, pe atât de generoasă
Prim plan vineri, 24 aprilie 2026, 09:58

Suceava: AMAS 2026, ediția I a Întâlnirii Școlilor Academice de Artă – o inițiativă educațională pe cât de originală, pe atât de generoasă

O nouă idee în premieră prinde viață la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava! Pregătirea academică în domeniul artelor este în...

Suceava: AMAS 2026, ediția I a Întâlnirii Școlilor Academice de Artă – o inițiativă educațională pe cât de originală, pe atât de generoasă
Prim plan vineri, 24 aprilie 2026, 09:54

Copiii din Siret și din localitățile învecinate sunt invitați la un concert interactiv de muzică clasică în cadrul turneului Classic for Kids

Ediția din acest an a proiectului Classic for Kids este în plină desfășurare și ajunge joi, 30 aprilie, la Siret, unde copiii sunt invitați...

Copiii din Siret și din localitățile învecinate sunt invitați la un concert interactiv de muzică clasică în cadrul turneului Classic for Kids
Prim plan vineri, 24 aprilie 2026, 09:50

Lansare de carte la Muzeul Unirii Iași: „Dincolo de Europa”, însemnări de călătorie semnate Aurel Panfil

Muzeul Unirii din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Asociația Ziariștilor de Turism din România,...

Lansare de carte la Muzeul Unirii Iași: „Dincolo de Europa”, însemnări de călătorie semnate Aurel Panfil
Prim plan vineri, 24 aprilie 2026, 09:50

Echilibrul între asistența medicală și politici publice: Dezbaterea „#FărăDiabet: Adevăr și Provocare” ajunge la Iași

Diabetul zaharat rămâne una dintre cele mai subestimate urgențe de sănătate publică din România – nu pentru că nu există soluții, ci...

Echilibrul între asistența medicală și politici publice: Dezbaterea „#FărăDiabet: Adevăr și Provocare” ajunge la Iași
Prim plan vineri, 24 aprilie 2026, 09:46

(AUDIO) Intervenție dramatică în județul Neamț, încheiată cu focuri de armă și un deces

Intervenție dramatică în județul Neamț, încheiată cu focuri de armă și un deces. Un bărbat de 37 de ani a fost împușcat mortal de trupele...

(AUDIO) Intervenție dramatică în județul Neamț, încheiată cu focuri de armă și un deces