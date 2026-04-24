(AUDIO) Premieră la Iași: Primul transplant de cord, anunțat de Ziua Națională a Transplantului

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 aprilie 2026, 13:29

În acest an la Iași se va efectua primul transplant de cord a anunțat, astăzi, în deschiderea lucrărilor de la Iași prilejuite de Ziua Națională a Transplantului, Raluca Neagu, coordontor al Centrului Regional de Transplant de la Iași.

Manifestarea a reunit medici de specialitate din Regiunea de Dezvoltare Nord Est.

Anul acesta se marchează 25 de ani de la primul tramsplant renal efectuat la Iași, 10 ani de la primul transplant hepatic și 8 ani de la primul transplant de cornee.

Raluca Neagu a mai spus că linia de finanțare este asigurată și în a doua parte a acestui an se va încerca transplantarea primului cord la Iași.

De asemenea, vor fi continuate demersurile pentru efectuatea primului transplant pulmonar la Iași.

Raluca Neagu: Faptul că am fost acreditați, pe parcursul timpului, pentru a efectua diverse tipuri de transplant înseamnă că și evoluția transplantului a fost destul de bună, cu un număr destul de mare de intervenții chirurgicale din toate categoriile. În fiecare an, numărul de donatori a crescut și sper să crească și mai mult. Noi avem în subordine mai multe județe, adică toată regiunea Moldovei, și sper ca și colegii mei din celelalte județe, care sunt, mă refer la ceilalți coordonatori din celelale centre de transplant din Moldova, care sunt astăzi invitați aici, cred că, pentru prima dată, să realizeze importanța evenimentului și să înceapă, pe viitor, să dea un număr tot mai mare de donatori.

