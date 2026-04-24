Suceava: AMAS 2026, ediția I a Întâlnirii Școlilor Academice de Artă – o inițiativă educațională pe cât de originală, pe atât de generoasă

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 aprilie 2026, 09:58

O nouă idee în premieră prinde viață la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava!

Pregătirea academică în domeniul artelor este în viziunea noastră, o chestiune de importanță majoră. În arte, și nu doar în teatru, împlinirea vocației se face prin profesionalizare, prin studiu și cercetare, prin educație la nivel superior și schimburi între domenii artistice care conectează, care întregesc și dezvoltă, care definesc multidisciplinaritatea unui artist. Așa se face că studenții și școlile academice de arte sunt beneficiarii următorului proiect important al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava – Întâlnirea Școlilor Academice de Artă / AMAS (Art Meeting of Academic Schools).

Prima ediție a Întâlnirii Școlilor Academice de Artă are loc la Suceava, în perioada 28 aprilie – 3 mai 2026 și se desfășoară sub îndrumarea cunoscutului actor, conf. univ. dr. Paul Chiribuță. Anul acesta, invitații AMAS sunt: Universitatea Națională de Arte București, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Universitatea „Ovidius” Constanța și Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj- Napoca.

AMAS propune o întâlnire la nivel național a studenților diferitelor secții din școlile de artă: muzică, dans, arte plastice și teatru cu scopul de a oferi viitorilor artiști cadrul propice unei experiențe în care creativitatea lor să se îmbogățească din interacțiunea cu celelalte domenii artistice. Reunindu-se în jurul unui proiect pe care încercăm să-l creionăm și solicitându-le să-și utilizeze forța creativă în alte domenii decât cele în care studiază, sperăm că vom reuși să amplificăm orizontul căutărilor lor. Pentru această ediție ne propunem să imaginăm forme de spectacol plecând de la două lucrări simfonice: Tablouri dintr-o expoziție de Modest Musorgski și „Anotimpurile” lui Vivaldi.

