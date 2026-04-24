Prima pagină » Știri » Regional » Iașiul găzduiește Ziua Națională a Transplantului – „Transplantul înseamnă viață" (24 aprilie 2026)

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 aprilie 2026, 06:30 / actualizat: 24 aprilie 2026, 8:07

Pe 24 aprilie 2026, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, va avea loc ediția a XXI-a a Zilei Naționale a Transplantului în România, un eveniment dedicat recunoașterii progreselor din transplantologia românească și omagierii donatorilor, pacienților transplantați și echipelor medicale implicate în salvarea de vieți.

Ziua Națională a Transplantului este celebrată anual în luna aprilie și a fost instituită oficial în România în anul 2005, ca parte a eforturilor de promovare a donării de organe și a dezvoltării programelor de transplant.

Evenimentul va reuni la Iași medici de prestigiu, pacienți transplantați și specialiști în domeniul transplantului din întreaga țară.

Desfășurarea evenimentului la Iași confirmă rolul important al orașului în acest domeniu medical.

În urmă cu 25 de ani, la Spitalul Clinic „C. I. Parhon” , a fost realizat primul transplant renal din Iași. În prezent, activitatea este coordonată de prof. univ. dr. Adrian Covic, iar centrul de transplant renal este recunoscut pentru rezultatele sale la nivel național și european. Un alt moment important pentru medicina ieșeană a fost realizarea primului transplant hepatic la Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon” , pe 10 iunie 2016, de către echipa coordonată de prof. univ. dr. Cristian Lupașcu.

Ediția din acest an marchează mai multe repere importante pentru transplantologia din Iași:
25 de ani de transplant renal
20 de ani de la dezvoltarea programului de donare în moarte cerebrală
18 ani de la primul transplant de cornee
10 ani de la inițierea programului de transplant hepatic

Programul evenimentului
06:30 – 08:30 – Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Gheorghe” , oficiată de Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei
09:30 – 10:00 – Conferință de presă – Teatrul Național „Vasile Alecsandri”
10:00 – 14:00 – Evenimentul principal dedicat Zilei Naționale a Transplantului
14:00 – Prânz festiv în foaierul Teatrului Național

Ziua Națională a Transplantului este o ocazie de a sublinia importanța donării de organe și de a aduce în
prim-plan poveștile de viață ale pacienților care au primit o nouă șansă prin transplant.

Botoșani: „Săptămâna Națională a Bibliotecilor” (23 – 29 aprilie)
Prim plan joi, 23 aprilie 2026, 12:44

Botoșani: „Săptămâna Națională a Bibliotecilor” (23 – 29 aprilie)

Biblioteca Națională de Poezie „Mihai Eminescu” din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”...

Botoșani: „Săptămâna Națională a Bibliotecilor” (23 – 29 aprilie)
Deficitul total al României a scăzut la 7,9% în 2025
Prim plan joi, 23 aprilie 2026, 12:25

Deficitul total al României a scăzut la 7,9% în 2025

Deficitul total al României a scăzut de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% în 2025, potrivit datelor Eurostat – anunţă premierul Ilie...

Deficitul total al României a scăzut la 7,9% în 2025
Miniştrii PSD se retrag din Guvern
Prim plan joi, 23 aprilie 2026, 12:22

Miniştrii PSD se retrag din Guvern

Miniştrii Partidului Social Democrat nu vor participa, astăzi, la şedinţa de Guvern. Potrivit unor surse politice, aceştia ar urma să îşi...

Miniştrii PSD se retrag din Guvern
(AUDIO/ VIDEO) Ziua Forțelor Terestre, marcată de „Lupii Negri” din Batalionul 151 Infanterie „Războieni”
Prim plan joi, 23 aprilie 2026, 12:06

(AUDIO/ VIDEO) Ziua Forțelor Terestre, marcată de „Lupii Negri” din Batalionul 151 Infanterie „Războieni”

Astăzi, 23 aprilie, este sărbătorită ziua Forțelor Terestre, moment marcat de militarii dintr-o unitate de elită a Armatei Române, Batalionul...

(AUDIO/ VIDEO) Ziua Forțelor Terestre, marcată de „Lupii Negri” din Batalionul 151 Infanterie „Războieni”
Prim plan joi, 23 aprilie 2026, 11:40

Cod portocaliu de vânt puternic în Botoșani, Iași și zona montană a Sucevei

Meteorologii au actualizat informarea de vreme rece valabilă pentru județele din Moldova. Potrivit acesteia, până mâine (24 aprilie), vor fi...

Cod portocaliu de vânt puternic în Botoșani, Iași și zona montană a Sucevei
Prim plan joi, 23 aprilie 2026, 11:24

Presa în România după ’89: între câine de pază și câine de companie Conferință susținută de Cătălin Tolontan cu ocazia aniversării de 19 ani a Asociației Studenților Jurnaliști

Asociația Studenților Jurnaliști din Iași (ASJ) are plăcerea de a vă invita la Gala Aniversară de 19 ani, care îl are ca invitat pe reputatul...

Presa în România după ’89: între câine de pază și câine de companie Conferință susținută de Cătălin Tolontan cu ocazia aniversării de 19 ani a Asociației Studenților Jurnaliști
Prim plan joi, 23 aprilie 2026, 09:43

Exercițiu ISU de amploare la Roma, Botoșani, la sediul unei societăți și în zonele adiacente

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al Județului Botoșani va desfășura joi, 23 aprilie 2026, începând cu ora 11:00,...

Exercițiu ISU de amploare la Roma, Botoșani, la sediul unei societăți și în zonele adiacente
Prim plan joi, 23 aprilie 2026, 09:39

Semimaraton Iași 2026: traseu nou și restricții de trafic în oraș 

Duminică, 26 aprilie 2026, Iașiul își adună energia și solidaritatea la startul uneia dintre cele mai așteptate competiții sportive ale...

Semimaraton Iași 2026: traseu nou și restricții de trafic în oraș 