Alertă chimică înr-o comună din județul Neamț

21 aprilie 2026, 17:50


Autoritățile din județul Neamț sunt în alertă după ce o emanație neobișnuită de clor a fost detectată într-o zonă agricolă din comuna Dochia.

O groapă adâncă de 10 metri a apărut subit în câmp, eliberând gaze în atmosferă.

La fața locului au fost mobilizate imediat echipajele de intervenție.

După primele măsurători efectuate de specialiștii CBRN din Neamț și Bacău, s-a confirmat prezența clorului în cantități mici, însă autoritățile dau asigurări că sănătatea populației nu este pusă în pericol. Cea mai apropiată locuință se află la 600 de metri distanță, iar traficul pe drumul județean din apropiere nu a fost afectat.

Inspectorul șef al ISU Neamț, generalul Ciprian Mitrea, a precizat că probele de aer sunt deja analizate în laborator, iar concentrația gazului este în scădere.

Până la stabilirea cauzei exacte — dacă este vorba despre un fenomen natural sau o altă sursă — zona rămâne izolată și monitorizată permanent de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență. O comisie de specialiști se va deplasa mâine la fața locului pentru a decide măsurile următoare.

Ciprian Mitrea:

Totodată, prefectul județului Neamț, Adrian Bourceanu, a confirmat că substanțele identificate nu prezintă risc de explozie:

A consemnat Gianina Buftea.

 

(Sursa Geanina Buftea/ FOTO Prefectura Neamț)

