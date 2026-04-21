Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Consultări în cadrul Coaliției de Gurvenare în contextul crizei politice

Consultări în cadrul Coaliției de Gurvenare în contextul crizei politice

21 aprilie 2026, 16:00

PNL îşi reafirmă sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea prim-ministrului Ilie Bolojan şi pentru finalizarea reformelor asumate. 
Biroul Politic Naţional şi grupurile parlamentare ale partidului au adoptat astăzi, în unanimitate, o rezoluţie în acest sens.
Liberalii consideră că decizia PSD de a provoca o criză politică într-un moment critic pentru România este un act de iresponsabilitate şi o fugă de răspundere faţă de actul de guvernare, inclusiv pentru întârzierile majore în absorţia fondurilor europene.
Totodată, PNL iniţiază discuţii cu celelalte formațiuni din coaliție, pentru susţinerea unui guvern minoritar, dar propun şi un moratoriu parlamentar, pentru promovarea proiectelor necesare în îndeplinirea angajamentelor din PNRR.
 De cealaltă parte, PSD anunță că îşi va retrage miniştrii din Guvern, dacă premierul Ilie Bolojan nu pleacă din fruntea Executivului.
Într-un interviu pentru Radio România, liderul social-democrat Sorin Grindeanu, a precizat că PSD nu va susţine un Guvern minoritar şi nu va colabora cu AUR.
De asemenea, acesta a explicat că îşi doreşte, în continuare, să facă parte dintr-o coaliţie pro-europeană, dar cu un premier care să fie deschis la dialog.
Sorin Grindeanu a adăugat că, indiferent de poziţia în care se va afla – la putere sau în opoziţie – PSD va susţine, în Parlament, proiectele pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR.
În paralel, în urma consultărilor interne de astăzi, reprezentanții formațiunii au declarat că sunt dispuși să facă parte dintr-un Guvern minoritar, refuzând să continue în coaliția alături de PSD dacă aceștia vor vota moțiuni de cenzură la adresa Executivului împreună cu parlamentarii AUR.
Dominic Fritz a adăugat că urmează să se întâlnească, de la această oră, cu premierul Ilie Bolojan și alți membri ai PNL, pentru consultări pe marginea acestui subiect.
Reamintim că și preşedintele Nicuşor Dan i-a convocat, mâine, pe liderii coaliţiei de guvernare, în contextul incertitudinilor de pe scena politică.
Șeful statului a afirmat că va organiza oricâte consultări va fi nevoie, astfel încât să fie găsită o soluţie stabilă pentru ţară.
(Sursa radioiasi/ Foto
Etichete:
Naţional marți, 21 aprilie 2026, 06:17

Naţional luni, 20 aprilie 2026, 12:58

Naţional luni, 20 aprilie 2026, 09:37

Naţional luni, 20 aprilie 2026, 07:55

Naţional luni, 20 aprilie 2026, 07:00

Naţional duminică, 19 aprilie 2026, 10:37

Naţional duminică, 19 aprilie 2026, 08:40

Naţional sâmbătă, 18 aprilie 2026, 11:28

