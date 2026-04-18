Profesorii pot depune până la data de 22 aprilie cererile privind obţinerea acordului pentru transfer şi pretransfer

Publicat de Andreea Drilea, 18 aprilie 2026, 11:28

Profesorii pot depune până la data de 22 aprilie cererile privind obţinerea acordului pentru transfer şi pretransfer, consimţit între unităţile de învăţământ.

Astfel, un cadru didactic titular din învăţământul preuniversitar îşi poate schimba locul de muncă într-o altă şcoală, pe un post vacant, fără a susţine un nou concurs naţional.

Felicia Mocanu relatează: Potrivit metodologiei de mobilitate, două categorii de cadre didactice pot depune aceste cereri. Este vorba despre profesorii care solicită pretransfer la unităţile de învăţământ care au publicat posturi didactice vacante. A doua categorie este cea a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă şi solicită modificarea repartizării. Ulterior depunerii cererilor, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ vor analiza solicitările depuse de cadrele didactice. Profesorii nemulţumiţi de decizia unităţii de învăţământ pot depune contestaţie privind acordurile de principiu emise de şcoli pe 23 şi 24 aprilie, urmând ca până pe 27 aprilie, acestea să fie soluţionate în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Până pe 4 mai, inspectoratele şcolare vor reactualiza lista posturilor didactice vacante. În perioada 5-8 mai, profesorilor le vor fi comunicate deciziile de repartizare.

