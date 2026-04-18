Publicat de Andreea Drilea, 18 aprilie 2026, 11:28

Profesorii pot depune până la data de 22 aprilie cererile privind obţinerea acordului pentru transfer şi pretransfer, consimţit între unităţile de învăţământ.

Astfel, un cadru didactic titular din învăţământul preuniversitar îşi poate schimba locul de muncă într-o altă şcoală, pe un post vacant, fără a susţine un nou concurs naţional.

Felicia Mocanu relatează: Potrivit metodologiei de mobilitate, două categorii de cadre didactice pot depune aceste cereri. Este vorba despre profesorii care solicită pretransfer la unităţile de învăţământ care au publicat posturi didactice vacante. A doua categorie este cea a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă şi solicită modificarea repartizării. Ulterior depunerii cererilor, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ vor analiza solicitările depuse de cadrele didactice. Profesorii nemulţumiţi de decizia unităţii de învăţământ pot depune contestaţie privind acordurile de principiu emise de şcoli pe 23 şi 24 aprilie, urmând ca până pe 27 aprilie, acestea să fie soluţionate în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Până pe 4 mai, inspectoratele şcolare vor reactualiza lista posturilor didactice vacante. În perioada 5-8 mai, profesorilor le vor fi comunicate deciziile de repartizare.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Naţional vineri, 17 aprilie 2026, 10:21

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 17 aprilie, ora 10:00 – 18 aprilie, ora 20:00 Fenomene vizate: instabilitate atmosferică...

METEO: Instabilitate atmosferică temporar accentuată și intensificări ale vântului în mai multe județe
Naţional vineri, 17 aprilie 2026, 06:44

Creştinii ortodocşi şi greco-catolici sărbătoresc vineri Izvorul Tămăduirii – o zi închinată Maicii Domnului. Sărbătoarea aminteşte...

Creştinii ortodocşi şi greco-catolici sărbătoresc Izvorul Tămăduirii
Naţional vineri, 17 aprilie 2026, 06:42

Examenele de Evaluare Naţională şi bacalaureat ar putea fi decalate dacă sindicaliştii din educaţie vor decide, în urma unei consultări...

Examenele de Evaluare Naţională şi bacalaureat ar putea fi decalate dacă va fi declanşată greva generală
Naţional joi, 16 aprilie 2026, 11:12

Astăzi, 16 aprilie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală,...

Percheziții DIICOT în cinci județe și în București, într-un dosar de trafic de persoane
Naţional miercuri, 15 aprilie 2026, 10:34

În cadrul ediției a IV-a a celui mai mare program național de susținere a medicinei de familie în mediul rural – „Primul pas spre...

60 de cabinete de medicină de familie din zone dezavantajate vor fi dotate cu aparatură medicală modernă
Naţional miercuri, 15 aprilie 2026, 07:17

Tulcenii care locuiesc în nordul judeţului au primit, noaptea trecută, două mesaje RO-ALERT, pe fondul războiului declanşat de Rusia în...

Tulcea: Două alerte extreme, pe fondul războiului din Ucraina
Naţional miercuri, 15 aprilie 2026, 06:19

Noii şefi de la Pachetul General, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată...

Noii procurori-şefi de la Parchetul General, DNA şi DIICOT îşi încep mandatele
Naţional marți, 14 aprilie 2026, 17:05

Prezent, astăzi, la Iași, ministrul Educației, Mihai Dimian, s-a referit și la bursele pentru studenți. Potrivit acestuia, în urma negocierilor...

Mihai Dimian: studenții nu vor mai primi burse în perioada vacanței de vară