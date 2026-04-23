Săptămâna Bibliotecilor, în desfășurare la Memorialul Ipotești. Ala Sainenco, managerul instituției, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 aprilie 2026, 11:15

Săptămâna Bibliotecilor, în desfășurare la Memorialul Ipotești
Ce spune echipa?
𝐒ă𝐩𝐭ă𝐦â𝐧𝐚 𝐍𝐚ț𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥ă 𝐚 𝐁𝐢𝐛𝐥𝐢𝐨𝐭𝐞𝐜𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐌𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥𝐮𝐥 𝐈𝐩𝐨𝐭𝐞ș𝐭𝐢
𝐁𝐢𝐛𝐥𝐢𝐨𝐭𝐞𝐜𝐚 𝐍𝐚ț𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥ă 𝐝𝐞 𝐏𝐨𝐞𝐳𝐢𝐞 „𝐌𝐢𝐡𝐚𝐢 𝐄𝐦𝐢𝐧𝐞𝐬𝐜𝐮”, din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, vă invită la ediția 2026 a „Săptămânii Naționale a Bibliotecilor”.
𝟐𝟒 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔, 𝐨𝐫𝐚 𝟏𝟎:𝟎𝟎
 Amfiteatrul interior „Laurențiu Ulici”
„𝐁𝐢𝐛𝐥𝐢𝐨𝐭𝐞𝐜𝐢 î𝐧 𝐝𝐢𝐚𝐥𝐨𝐠” – întâlnire dedicată rolului și transformării bibliotecilor.
Invitați:
 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐉𝐢𝐜𝐮 (Biblioteca Județeană „Costache Sturza” Bacău)
 𝐓𝐢𝐭𝐢𝐧𝐚-𝐌𝐚𝐫𝐢𝐜𝐢𝐜𝐚 𝐃𝐞𝐝𝐢𝐮 (Biblioteca Județeană „V. A. Urechia” Galați)
𝟐𝟒 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔, 𝐨𝐫𝐚 𝟏𝟓:𝟎𝟎
 Amfiteatrul interior „Laurențiu Ulici”
𝐃𝐞𝐳𝐛𝐚𝐭𝐞𝐫𝐞: „𝐓𝐫𝐞𝐢 𝐬𝐜𝐫𝐢𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢 – 𝐭𝐫𝐞𝐢 𝐫𝐨𝐦𝐚𝐧𝐞”
 Romanul adolescentului miop – Mircea Eliade
 Exuvii – Simona Popescu
 Inocenții – Ioana Pârvulescu
 Participă elevi din Vicovu de Sus și Botoșani
 Invitate speciale (online): Simona Popescu și Ioana Pârvulescu
 Înaintea dezbaterii:
 𝐄𝐱𝐩𝐨𝐳𝐢ț𝐢𝐚 „𝐌𝐚𝐧𝐮𝐬𝐜𝐫𝐢𝐬𝐞 𝐞𝐦𝐢𝐧𝐞𝐬𝐜𝐢𝐞𝐧𝐞”
 Sala de lectură „Constantin Noica”
 Program complet și detalii:
Ala Sainenco, managerul instituției, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:
