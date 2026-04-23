Deficitul total al României a scăzut la 7,9% în 2025

Deficitul total al României a scăzut la 7,9% în 2025

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 aprilie 2026, 12:25

Deficitul total al României a scăzut de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% în 2025, potrivit datelor Eurostat – anunţă premierul Ilie Bolojan.

Acesta spune că reducerea deficitului este un pas necesar pentru stabilizarea finanţelor ţării, nu un scop în sine.

Scăderea vine după măsurile de reducere a cheltuielilor, creştere a veniturilor şi utilizare a fondurilor europene – aminteşte şeful guvernului.

Premierul subliniază că fiecare punct procentual redus înseamnă mai puţine cheltuieli cu dobânzile şi mai mulţi bani pentru investiţii şi servicii publice.

La rândul său, ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, spune că această evoluţie marchează o etapă de maturizare fiscală şi recâştigare a credibilităţii economice. Totuşi, România rămâne ţara cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, ceea ce impune continuarea măsurilor de consolidare fiscală, remarcă ministrul finanţelor. (Rador/ FOTO senat.ro)

Creştinii îl sărbătoresc pe Sfântul Gheorghe
Naţional joi, 23 aprilie 2026, 07:51

Creştinii îl sărbătoresc pe Sfântul Gheorghe

Creştinii îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Gheorghe, martir din secolul al IV-lea, patronul spiritual al Forţelor Terestre Române. Aproape un...

Creştinii îl sărbătoresc pe Sfântul Gheorghe
Peste 1.000 de localități sunt în deficit de medici de familie: mortalitatea infantilă în rural este mult mai mare decât cea din mediul urban
Naţional miercuri, 22 aprilie 2026, 12:23

Peste 1.000 de localități sunt în deficit de medici de familie: mortalitatea infantilă în rural este mult mai mare decât cea din mediul urban

Peste 1.000 de localități sunt în deficit de medici de familie: mortalitatea infantilă în rural este mult mai mare decât cea din mediul urban...

Peste 1.000 de localități sunt în deficit de medici de familie: mortalitatea infantilă în rural este mult mai mare decât cea din mediul urban
1 din 4 români spune că nu-și permite un stil de viață sănătos, într-o țară aflată pe locul 3 în UE la decese prevenibile
Naţional miercuri, 22 aprilie 2026, 12:00

1 din 4 români spune că nu-și permite un stil de viață sănătos, într-o țară aflată pe locul 3 în UE la decese prevenibile

1 din 4 români spune că nu-și permite un stil de viață sănătos, într-o țară aflată pe locul 3 în UE la decese prevenibile Prevenția în...

1 din 4 români spune că nu-și permite un stil de viață sănătos, într-o țară aflată pe locul 3 în UE la decese prevenibile
Președintele Nicușor Dan a început, astăzi, la Cotroceni, discuțiile cu liderii PNL.
Naţional miercuri, 22 aprilie 2026, 11:05

Președintele Nicușor Dan a început, astăzi, la Cotroceni, discuțiile cu liderii PNL.

Preşedintele Nicuşor Dan a început, miercuri, la Cotroceni, discuţiile cu liderii PNL, în contextul consultărilor cu reprezentanţii coaliţiei...

Președintele Nicușor Dan a început, astăzi, la Cotroceni, discuțiile cu liderii PNL.
Naţional marți, 21 aprilie 2026, 16:00

Consultări în cadrul Coaliției de Gurvenare în contextul crizei politice

PNL îşi reafirmă sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea prim-ministrului Ilie Bolojan şi pentru finalizarea reformelor...

Consultări în cadrul Coaliției de Gurvenare în contextul crizei politice
Naţional marți, 21 aprilie 2026, 11:18

Şedinţă PNL la Palatul Parlamentului

Este şedinţă PNL la această oră, la Palatul Parlamentului, la care sunt prezenţi şi lideri din teritoriu. Întâlnirea are loc după decizia...

Şedinţă PNL la Palatul Parlamentului
Naţional marți, 21 aprilie 2026, 11:15

Sondaj eJobs: 80% dintre angajatori cred că dezvoltarea AI-ului nu va influența volumul de recrutare în următorii doi ani

Sondaj eJobs: 80% dintre angajatori cred că dezvoltarea AI-ului nu va influența volumul de recrutare în următorii doi ani, dar vor avea nevoie de...

Sondaj eJobs: 80% dintre angajatori cred că dezvoltarea AI-ului nu va influența volumul de recrutare în următorii doi ani
Naţional marți, 21 aprilie 2026, 07:17

Partidul Social Democrat a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan

Partidul Social Democrat a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. 5.000 de membri ai organizaţiilor judeţene şi ai...

Partidul Social Democrat a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan