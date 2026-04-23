Miniştrii PSD se retrag din Guvern
Publicat de Gabriela Rotaru, 23 aprilie 2026, 12:22
Miniştrii Partidului Social Democrat nu vor participa, astăzi, la şedinţa de Guvern.
Potrivit unor surse politice, aceştia ar urma să îşi oficializeze retragerea din Executiv în jurul prânzului.
Practic, odată cu plecarea miniştrilor PSD, cabinetul condus de Ilie Bolojan îşi va schimba componenţa politică şi va rămâne doar cu sprijinul PNL, USR şi UDMR.
Redactorul RRA Andrei Şerban: Sursele politice au precizat că, înainte de a-şi prezenta demisiile, miniştrii PSD îşi vor delega atribuţile către secretarii de stat, aceia care nu sunt social-democraţi, pentru ca executivul să îşi desfăşoare activitatea în mod normal şi în continuare. Se pare că după şedinţa de guvern miniştrii PSD îşi vor înainta demisiile. Este vorba de şase portofolii, şi anume: Munca, Justiţia, Agricultura, Energia, Transporturile şi Sănătatea şi o funcţie de vicepremier. Dar de asemenea şi funcţia de secretar general al guvernului va rămâne vacantă, pentru că aparţine social-democraţilor. Sursele politice au mai precizat că PNL ar putea să managerizeze trei ministere care au aprţinut PSD, USR două şi unul UDMR. Vor fi 45 de zile de interimat pentru aceste ministere. (Rador/ FOTO psd.ro)