(AUDIO/ VIDEO) Ziua Forțelor Terestre, marcată de „Lupii Negri” din Batalionul 151 Infanterie „Războieni”

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 aprilie 2026, 12:06

Astăzi, 23 aprilie, este sărbătorită ziua Forțelor Terestre, moment marcat de militarii dintr-o unitate de elită a Armatei Române, Batalionul 151 Infanterie „Războieni”, cunoscut ca „Lupii Negri”.

Cu acest prilej, la Iași au loc manifestări militare și religioase, precum și activități dedicate tinerilor, menite să apropie publicul de mediul militar.

Rolul militarului în forțele terestre a fost explicat și de colonelul Dan Valer Orza, comandantul Brigăzii 15 Mecanizată Podul Înalt Iași.

Dan Valer Orza: Sărbătorim astăzi nu doar o categorie de forțe, ci însăși esența istorică a rezilienței noastre naționale. Forțele Terestre Române reprezintă componenta fundamentală a sistemului de apărare, fiind acea forță capabilă să proiecteze stabilitate, să descurajeze orice formă de agresiune și să garanteze, prin prezența fizică pe teren, integritatea fiecărei palme de pământ românesc. Într-un context geopolitic complex, rolul militarului din Forțele Terestre a depășit granițele tacticii clasice. Suntem astăzi o forță modernă, interoperabilă, la un nivel înalt în cadrul NATO, gata să răspundem provocărilor secolului XXI cu profesionalism și tehnologie de ultimă oră.

Evenimentele marchează, totodată, ziua Sfântului Gheorghe, patronul spiritual al militarilor. Acestea fac parte dintr-un program mai amplu dedicat Forţelor Terestre, care se încheie sâmbătă şi include activități educative şi comemorative. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)