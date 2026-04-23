Exercițiu ISU de amploare la Roma, Botoșani, la sediul unei societăți și în zonele adiacente

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 aprilie 2026, 09:43

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al Județului Botoșani va desfășura joi, 23 aprilie 2026, începând cu ora 11:00, un amplu exercițiu cu forțe și mijloace în teren, în localitatea Roma, la sediul unei societăți și în zonele adiacente.

Exercițiul are la bază un scenariu complex, care presupune producerea unei explozii urmate de incendiu la centrala termică a fabrici de procesare a cărnii, soldată cu mai multe victime.

De asemenea, intervenția va simula gestionarea unui accident chimic, generat de avarierea unei conducte și degajarea unui nor toxic de amoniac, cu potențial impact asupra angajaților și populației din zonă.

Scopul acestei acțiuni este verificarea capacității de răspuns a echipajelor de intervenție, precum și consolidarea cooperării între instituțiile implicate în gestionarea situațiilor de urgență.

Pe această cale, ISU inform ează cetățenii că activitățile desfășurate fac parte dintr-un exercițiu planificat, iar siguranța populației nu este pusă în pericol.