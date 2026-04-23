Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Semimaraton Iași 2026: traseu nou și restricții de trafic în oraș 

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 aprilie 2026, 09:39

Duminică, 26 aprilie 2026, Iașiul își adună energia și solidaritatea la startul uneia dintre cele mai așteptate competiții sportive ale anului. Semimaraton Iași, ajuns la cea de-a X-a ediție, aduce peste 3.000 de participanți care aleargă cu inima cât îi țin picioarele pentru o cauză esențială: susținerea educației copiilor vulnerabili.

Ești la start, ai câștigat!

Cel mai mare eveniment de alergare din Nord-Estul României, Semimaraton Iași îmbină sportul cu implicarea socială, oferind participanților oportunitatea de a contribui direct la schimbarea în bine a vieților copiilor aflați în dificultate, susținuți de Asociația Salvați Copiii Iași și ProRuralis – Fundația World Vision România.

Competiția caritabilă cuprinde șase probe, adaptate tuturor categoriilor de vârstă și nivelurilor de pregătire:

  • Semimaraton 21 km – HCLTECH
  • Cros 10 km – PHINIA
  • Cros 5 km – LEVI9
  • Cursa populară 2,5 km – CENTRIC IT SOLUTIONS
  • Cursa persoanelor cu dizabilități – MISAVAN
  • Cursa LOOMea Copiilor – LOOM, un proiect SILK DISTRICT

 

Traseu nou pentru cursele de 21 km și 10 km
Ediția din acest an aduce o modificare importantă a traseului pentru probele de semimaraton și cros 10 km, traversând unele dintre cele mai reprezentative zone ale orașului: Piața Palatului Culturii, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, zona universitară, Parcul Copou.

Detalii complete despre traseu și restricțiile de trafic sunt disponibile în aplicația Waze:
https://www.waze.com/events/semimaraton-iasi-2026-RO-2026-04-26/verify

START –> Piața Palat – Str. Anastasie Panu (întoarcere la intersecția cu Str. Sf. Lazăr) – B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt – Str. Ion C Brătianu – întoarcere în jurul statuii Miron Costin – B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt – Str. Arcu – Str. Gavril Muzicescu – Piața Mihai Eminescu – B-dul Carol I – Str. General Henri Mathias Berthelot –  întoarcere în dreptul Facultății de informatică – B-dul Carol I – deviere traseu înainte de strada Oastei și intrare în Grădina Copou , reluare traseu pe B-dul  Carol I – Str. Toma Cozma (întoarcere înainte de intersecția cu Str. N. Istrati – colțul Colegiului Național „Costache Negruzzi”) – Str. Toma Cozma – B-dul Carol I – Piața Mihai Eminescu – Str. Gavril Musicescu – Str. Arcu – B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt – Str. Palat – întoarcere pe Str. Palat (înainte de intersecția cu Str. Sfântul Lazăr – în dreptul Băncii Comerciale Romane) – Str. Palat – Piața Palat –> FINIȘ.

 

Programul evenimentului

Vineri, 24 aprilie 2026
Palas Mall, zona Cărturești
10:00 – 20:00 – Predare kituri pentru toate probele
10:00 – 20:00 – Înscrieri în limita locurilor disponibile

 

Sâmbătă, 25 aprilie 2026
Palas Mall, zona Cărturești
10:00 – 20:00 – Predare kituri pentru toate probele
10:00 – 20:00 – Înscrieri în limita locurilor disponibile

 

Duminică, 26 aprilie 2026
Zona de start – Piața Palatului Culturii
07:30 – 08:30 – Predare kituri (doar pentru participanții din afara orașului)
08:40 – 08:50 – Încălzire cu instructori Oxygen
09:00 – Start Semimaraton 21 km HCLTECH și Cros 10 km PHINIA
11:10 – 11:20 – Stretching funcțional
11:30 – 11:40 – Încălzire
11:50 – Start Cros 5 km LEVI9
12:10 – Start Cursa populară 2,5 km CENTRIC
12:50 – Start Cursa persoanelor cu dizabilități MISAVAN
13:00 – Start Cursa LOOMea Copiilor

Evenimentul va continua cu un show aniversar susținut de Șuie Paparude, urmat de Festivitatea de premiere.

 

Informații trafic
Pe durata desfășurării competiției, traficul auto va fi restricționat pe traseul de alergare. Transportul public (autobuze și tramvaie) va circula, cu adaptări temporare, pe traseul evenimentului. Orarul de restricții este redat mai jos:

06:00 Amplasare bariere

08:20 Start închidere incidente

08:20 – 08:40 Defluire trafic din traseu

08:40 Întreg traseul liber de trafic

09:00 Start curse

13:00 Ultimul participant

13:15 Mutare bariere pe trotuar și deschidere circulație

Evenimentul prinde viață datorită sprijinului continuu al sponsorilor și partenerilor, cărora organizatorii, Rotary Iași Club Copou, le mulțumesc:

SPONSOR TITLE: HCLTECH

PARTENER OUTDOOR PRINCIPAL: MAGNIUS

PARTENER PRINCIPAL MEDIA: EUROPA FM

SPONSORI PLATINUM: SEPTEMBER MEDIA, PALAS MALL, IULIUS MANAGEMENT CENTER, OXYGEN SPORT & SPA, MCM CONSTRUCT, CASA DE VINURI COTNARI, SAMDAM

SPONSORI DIAMOND: PHINIA, LOOM by SILK DISTRICT, GO PLANET, KRUD, BABYHUB, ECONT, WINK PUBLIC MULTIMEDIA

SPONSORI GOLD: LEVI9, MODULAR SERVICES, FARMACIILE FORTIS, MISAVAN, CENTRIC, CONDUENT ROMÂNIA, KARTEZIAN, MIGDALIN, TRAIN THE BRAIN LAB, SINAPS, METASMILE, FITERMAN PHARMA

SPONSORI SILVER: SPORT GURU, SCHAEFFLER, BMW APAN MOTORS IAȘI, SCC SERVICES ROMÂNIA, FOCALITY

SPONSORI BRONZE: VIVERTINE, DR MAX, PRINTCO, EDITURA GAMA, OSF DIGITAL, PORSCHE INFORMATIK, EDENTA RADIOLOGIE

PARTENER SPORTIV: ACS ATLETIS

PARTENERI FOTO ȘI VIDEO: UNREEL MEDIA, FLYMOMENTS, PHOTOMAGIC, IMAGEUPSKILL, RĂZVAN STANCIU PHOTOGRAPHY, BOGDAN BURLACU

PARTENER SCENĂ ȘI LUMINI: TRICORP SOUND & LIGHTS

PARTENERI ORGANIZARE: FIKA, CHALETTE, BLISS EVENTS, AEROPORTUL INTERNAȚIONAL IAȘI, JASSYRO, AGETIS

PARTENERI INSTITUȚIONALI: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI, POLIȚIA RUTIERĂ, POLIȚIA LOCALĂ, INSPECTORATUL JUDETEAN DE JANDARMI „VASILE LUPU” IAȘI, SALUBRIS, INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „MIHAIL STURDZA” AL JUDEȚULUI IAȘI, SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ, COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI, SERVICII PUBLICE IAȘI, INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN, DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, COMPANIA DE TRANSPORT IAȘI.

PARTENERI MEDIA: ZIARUL DE IAȘI, INFO ANUNȚ, AGORA PRESS, IAȘI TV LIFE, TVR IAȘI, IN ORAȘ, AFFICHAGE, GETICA, EUROMEDIA, ULTRAVISION, ITINERIS, ORDINEA ZILEI, IASI4, EVENTSMAX, NEAȚA IAȘI

EVENIMENTE PARTENERE: SENZORIA, OBCINIADA, FIVE – The Sound of Us, WOODSCAPE, De Basm – Festivalul Copilăriei Salvați Copiii Iași

Etichete:
