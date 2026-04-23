Ruginoasa: In memoriam învățătorului, poetului MIHAI LUPU – temă a emisiunii TRADIȚII – de joi, 23 APRILIE 2026, ora 21:03 – cu Dumitru Șerban

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 aprilie 2026, 09:52

Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții relatăm de la manifestarea – In memoriam MIHAI LUPU, învățător, poet, tată, bunic, păstrător al identității neamului românesc.

În programul evenimentului a fost lansat volumul Rondelul amintirilor, semnat de către regretatul învățător, poet Mihai Lupu.

Acțiunea culturală s-a desfășurat în ziua de vineri, 17 aprilie 2026, de Izvorul Tămăduirii, începând cu ora 13, la Ruginoasa, în incinta Centrului Cultural.

Organizatori ai manifestării au fost reprezentanții Primăriei Comunei Ruginoasa, ai Centrului Cultural Ruginoasa și cei ai Asociației „Universul Prieteniei” din Iași.

Concret despre activitatea, biografia și viața dascălului Mihai Lupu, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții (h 21:03, RADIO IAȘI), stăm de vorbă cu doamna Cristina-Ioana Axinia, fiica poetului, director al Centrului Cultural Ruginoasa; cu profesor de matematică Ioan Albu; cu scriitorul Emilian Marcu, cel care a prezentat volumul Rondelul amintirilor (Editura PRINTHAUS, Iași, 2026); doamna Petronela Angheluță, profesor de limba și literatura română și cu preotul paroh Pavel Pavel, Dumbrăvița, comuna Ruginoasa.

Dragi prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 23 APRILIE 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Titi NECHITA