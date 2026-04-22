Prima pagină » Emisiuni » (AUDIO) Eveniment sub „Lumina creștină" a Sfintelor Paști

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 aprilie 2026, 11:01


La Iași, în ziua de marți, 14 aprilie 2026, în a treia zi de Paști, începând cu ora 11, în incinta Casei Cărții, a fost organizată manifestarea „Lumina creștină”.

Organizatori ai evenimentului au fost reprezentanții Ligii Scriitorilor – Filiala Iași Nord-Est, în parteneriat cu cei ai Uniunii Ziariștilor Prefesioniști din România, Filiala Iași, cei ai SEDCOM Iași, alături de cei ai Asociației „A. T. C.” Bârlad.

Înaintea deschiderii evenimentului, am invitat la dialog pe scriitorul Eugen-Paul Popa, secretarul general al Ligii Scriitorilor din România – Filiala Iași Nord-Est, cel care ne povestește când și cum a început dragostea pentru cuvânt; mai aflăm detalii despre rolul jucat de către părinții domniei sale în ceea ce privește formarea sa ca scriitor.

Cu prilejul sărbătorii de zilele trecute, sărbătoare a luminii și a cuvântului, Eugen-Paul Popa, pentru fiecare dintre Dumneavoastră, prieteni ai Radio Iași, are un mesaj.

Cu prilejul manifestării de zilele trecute, am invitat la dialog și pe poetul ieșean Anatolie Coșuleanu, cel care, nu demult, la Iași, sub egida  Ligii Scriitorilor – Filiala Iași Nord-Est, a lansat volumul de poeme Geometrii universale. Cartea a văzut lumina tiparului în anul 2025 la Editura PIM din târgul Iașului.

Anatolie Coșuleanu, pe scurt, ne spune povestea volumului de față, cu accent pe explicațiile titlului. În următoarea înregistrare pe care o postăm, Anatolie Coșuleanu ne recită poemul Drumul sorții, poezie din volumul Geometrii universale. Imediat după, aflăm cum este trăită și simțită sărbătoarea Sfintei Învieri în sufletul domniei sale.

La manifestarea care constituie tema postării noastre, am avut prilejul să stau de vorbă și cu poeta Mimi Rotariu, vicepreședinte al al Ligii Scriitorilor din România – Filiala Iași Nord-Est, cea care ne creionează, prin cuvânt, o imagine a temelor (obiceiuri și tradiții pascale; texte tematice; poezii) dezbătute în program. Cu prilejul sărbătorii pe care au trăit-o membrii Ligii Scriitorilor – Filiala Iași Nord-Est, interlocutorul nostru, pentru iubitorii de frumos, are un mesaj.

Imediat după încheierea manifestării, am rămas plăcut impresionat de darurile editoriale pe care le-am primit de la reprezentanții Ligii Scriitorilor – Filiala Iași Nord-Est, și anume – Anul tigrului de oțel (roman) și Amprenta unor vise (poezii).

Prima carte este semnată de către Ilie Serediuc (președinte al Ligii Scriitorilor – Filiala Iași Nord-Est). Volumul a văzut lumina tiparului în anul 2021 la Editura PIM din Iași.

Cartea Amprenta unor vise (poezii) este semnată de către Mimi Rotariu și a văzut lumina tiparului anul trecut la Editura PIM din târgul Iașului.

Înregistrările postate le difuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural (vineri, h 20:30), de pe toate frecvențele Radio Iași (1053 KHz/AM, 90,8; 94,5 și 96,3 MHz/FM).

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Anatolie Coșuleanu

